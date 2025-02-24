Машина, которая не требует жертв: 5 авто, владельцы которых редко бывают на СТО

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2:45
Авто

В мире автомобилей стоимость обслуживания играет не последнюю роль при выборе транспортного средства. Некоторые модели требуют значительных вложений в ремонт и запчасти, тогда как другие радуют владельцев своей надёжностью и экономичностью. Рассмотрим пять автомобилей, которые помогут сберечь ваш бюджет.

Mitsubishi Pajero Sport
Фото: commons.wikimedia.org by RL GNZLZ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Mitsubishi Pajero Sport

1. Mitsubishi Pajero Sport

Этот японский внедорожник известен своей выносливостью и способностью преодолевать до 500 тысяч километров без серьёзных поломок. Даже при необходимости ремонта, цены на запчасти остаются доступными. При покупке подержанного Pajero Sport важно убедиться, что автомобиль не участвовал в экстремальных заездах по бездорожью.

Обратите внимание на состояние порогов, арок и днища — наличие царапин и вмятин может свидетельствовать о жёсткой эксплуатации. Оптимальный пробег для приобретения — от 100 до 150 тысяч километров; при должном уходе такой автомобиль прослужит ещё долгие годы.

2. Лада Веста

Отечественный седан Лада Веста заслужил репутацию надёжного и простого в обслуживании автомобиля. Его подвеска славится долговечностью, а конструкция — простотой и доступностью запчастей. Рекомендуется выбирать модели с отечественными двигателями, так как французские аналоги могут потреблять больше масла на ранних пробегах. Хотя периодический ремонт неизбежен, его стоимость не ударит по кошельку владельца.

3. Renault Logan

Французский седан, полюбившийся многим за свою надёжность и экономичность. Простая конструкция и доступные запчасти делают Logan одним из лидеров по низкой стоимости обслуживания. Автомобиль отлично подходит для городских условий и редко требует серьёзных вложений в ремонт.

4. Toyota Corolla

Японское качество и надёжность — главные преимущества Toyota Corolla. Этот седан известен своей долговечностью и редкой потребностью в ремонте. Даже при необходимости замены деталей, их стоимость остаётся приемлемой, что делает Corolla отличным выбором для тех, кто ценит экономичность.

5. Hyundai Solaris

Корейский седан Hyundai Solaris сочетает в себе современный дизайн, комфорт и низкую стоимость обслуживания. Автомобиль обладает надёжной подвеской и экономичным двигателем. Запчасти доступны по цене, а сервисное обслуживание не требует значительных затрат, что делает Solaris привлекательным вариантом для многих автолюбителей.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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