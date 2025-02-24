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Штраф за превышение скорости, хотя вы едва ползли в пробке? Похоже, у камеры бурная фантазия

2:21
Авто

Каждый водитель хотя бы раз в жизни получал штраф за превышение скорости и сомневался в его справедливости. Насколько точны современные системы контроля? Ошибаются ли камеры, фиксирующие скорость движения?

Автомобильная камера
Фото: commons.wikimedia.org by M.O. Stevens, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Автомобильная камера

Погрешность дорожных камер

Автоматические комплексы фото- и видеофиксации работают с высокой точностью, но идеальной системы не существует. По ГОСТ Р 57144-2016, погрешность измерения скорости допускается в пределах 2-3 км/ч при движении со скоростью до 100 км/ч.

Дорожные камеры могут фиксировать автомобили, движущиеся со скоростью до 350 км/ч. При этом дальность их работы составляет от 150 до 400 метров. Но даже при таких характеристиках они могут давать сбои.

Почему камеры могут ошибаться

Несмотря на высокую точность, автоматические комплексы фиксации нарушений подвержены ряду факторов, которые могут привести к ошибкам:

  • Технические неисправности — сбои в работе программного обеспечения или аппаратная поломка.
  • Ошибка калибровки — если прибор настроен неправильно, он может завышать или занижать показания скорости.
  • Внешние условия — дождь, снегопад или блики солнца иногда мешают точному распознаванию номеров и скорости.
  • Нарушение правил установки камер — если оборудование размещено с отклонением от рекомендованного угла, это может привести к ошибкам измерения.

Можно ли оспорить ошибочный штраф

Если водитель уверен, что штраф выписан несправедливо, его можно оспорить. Для этого необходимо:

  1. Получить копию постановления о нарушении.
  2. Проверить, соответствует ли автомобиль на фото вашему транспортному средству.
  3. Подготовить доказательства (например, запись с видеорегистратора).
  4. Подать жалобу в подразделение ГИБДД или воспользоваться онлайн-порталом государственных услуг.

Если доказательства окажутся убедительными, штраф могут отменить.

Дорожные камеры действительно могут ошибаться, но подобные случаи редки. Если у вас есть сомнения в корректности штрафа, его можно оспорить, подготовив необходимые доказательства.

Уточнения

Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение. 

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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