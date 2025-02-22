На дорогах Бразилии появился настоящий зверь: вот чем хорош новый байк Shotgun 650 2026

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В Бразилии стартовали продажи новой британской модели Royal Enfield — мотоцикла Shotgun 650 2026. Байк, созданный в молодёжном стиле, расширяет линейку кастомных моделей бренда.

Фото: commons.wikimedia.org by Ian S, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ A Royal Enfield Motorbike - geograph.org.uk - 4089405

Несмотря на общую платформу с Super Meteor 650, Shotgun выделяется минималистичным спортивным дизайном. Стартовая цена составляет 33 990 бразильских реалов. Вместе с этой моделью компания анонсировала другие новинки, включая Himalayan 450 и Guerrilla 450.

Технические особенности

Мотоцикл оснащён 648-кубовым двухцилиндровым двигателем с воздушным охлаждением, который также используется в моделях Interceptor и Continental GT. Агрегат развивает мощность 47 л. с. и крутящий момент 52,3 Н·м, работая в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Дизайн дополняют прямой руль и центрально расположенные подножки, что подчеркивает спортивную направленность модели.

Конструкция и оснащение

Shotgun 650 сохранила стальную трубчатую раму от Super Meteor, но стала компактнее. Вес мотоцикла — 240 кг, высота сиденья — 795 мм. Байк предлагается как в моноспицевом исполнении, так и с возможностью установки пассажирского сиденья. Ёмкость топливного бака — 13,8 литров. В стандартную комплектацию входят навигатор Tripper, светодиодная оптика, USB-порт, перевёрнутая передняя вилка, двухканальная ABS и литые колёса (19 дюймов спереди, 16 — сзади).

Цветовые решения и стоимость

Покупателям доступны три версии:

Базовая (от 33 990 реалов) — цвет Sheet Metal Gray;

Средняя (34 490 реалов) — Drill Green или Plasma Blue;

Топовая (34 990 реалов) — Stencil White с элементами кастомизации.

Позиционирование на рынке

Royal Enfield делает ставку на молодую аудиторию, предлагая сочетание классического стиля и современных технологий. Shotgun 650 призван укрепить позиции бренда в Бразилии, где растёт спрос на кастомные мотоциклы. Конкурентная цена, узнаваемый дизайн и надёжность двигателя, по мнению экспертов, могут сделать модель популярной среди энтузиастов.

Уточнения

Мотоци́кл (фр. motocycle, от лат. mōtor — приводящий в движение и греч. κύκλος — круг, колесо) — как правило, двухколёсное (реже — трёхколёсное) транспортное средство с двигателем (внутреннего сгорания, электрическим, пневматическим), главными отличительными чертами которого являются вертикальная посадка водителя (мотоциклиста), наличие боковых ножных упоров (площадок, подножек) и прямое (безредукторное) управление передним поворотным колесом.



