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Советские автобусы, которые пережили перестройку, развал Союза и даже российские дороги

3:49
Авто

В Советском Союзе автобусы были неотъемлемой частью повседневной жизни, и многие модели стали настоящими символами эпохи. Давайте вспомним семь самых знаковых советских автобусов, которые оставили неизгладимый след в памяти людей.

Автобус ЛиАЗ-677М
Фото: commons.wikimedia.org by Vitaliy VK, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Автобус ЛиАЗ-677М

1. ЗиС-154 — первенец послевоенного времени

Этот автобус стал первым серийным транспортным средством, выпущенным после Великой Отечественной войны. Его прототип появился в 1946 году, а серийное производство продолжалось до 1950 года. Несмотря на короткий период выпуска, ЗиС-154 долгое время оставался на дорогах, перевозя пассажиров по городам и весям. Сегодня сохранившиеся экземпляры этой модели можно пересчитать по пальцам.

2. ЗИЛ-127 — пионер междугородних перевозок

Разработанный в начале 1950-х годов, ЗИЛ-127 стал первым советским междугородним автобусом. Его производство началось в 1955 году и продолжалось до 1961 года. Интересно, что прекращение выпуска было связано не с техническими недостатками, а с необходимостью соответствовать международным дорожным стандартам, что затрудняло экспорт модели в страны соцлагеря.

3. ЛАЗ-699И — космический спутник на земле

Хотя этот автобус и не покорял космические просторы, он сыграл важную роль в освоении космоса. ЛАЗ-699И использовался на космодромах, включая знаменитый Байконур, для перевозки космонавтов к стартовым площадкам. По сути, это был стандартный автобус, выполнявший особую миссию в истории космонавтики.

4. ЛАЗ-4206 — дитя эпохи перестройки

Созданный в конце 1980-х годов, ЛАЗ-4206 отличался современным для того времени дизайном. Его внешний вид значительно отличался от предшественников 1950-х и 1960-х годов, отражая стремление к обновлению и прогрессу в период перестройки. К сожалению, многие перспективные разработки того времени так и не были реализованы в полной мере.

5. ЗиС-155 — кинозвезда на колесах

Этот автобус пришел на смену модели ЗиС-154 и быстро завоевал популярность не только на дорогах, но и на экранах. ЗиС-155 часто появлялся в советских фильмах, став своеобразным символом городской жизни того времени.

6. ПАЗ-672 — трудяга провинциальных дорог

Эта модель стала настоящей легендой сельских и пригородных маршрутов. Компактный и маневренный ПАЗ-672 был незаменим на узких и извилистых дорогах, обеспечивая транспортное сообщение там, где большие автобусы были бессильны.

7. Икарус-250 — гость из братской Венгрии

Хотя Икарус-250 и производился в Венгрии, он стал неотъемлемой частью советской автобусной культуры. Комфортабельный и вместительный, этот автобус использовался на междугородних и международных маршрутах, символизируя дружбу и сотрудничество между социалистическими странами.

Эти автобусы не только перевозили пассажиров, но и стали частью истории, отражая дух и атмосферу своего времени.

Уточнения

Авто́бус — безрельсовое механическое моторное транспортное средство, технически предназначенное для перевозки девяти и более пассажиров и способное маневрировать на дороге.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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