Хлопать дверью не только невежливо, но и дорого: что будет с автомобилем

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Автомобильные двери ежедневно подвергаются значительным нагрузкам из-за частого использования. Однако некоторые привычки водителей могут существенно сократить срок службы дверных механизмов. Рассмотрим четыре распространенные ошибки, которые приводят к преждевременному износу дверей.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Дверь автомобиля

1. Сильное хлопанье дверьми

Многие водители, особенно те, кто начинал с автомобилей прошлых десятилетий, привыкли закрывать двери с усилием. В современных машинах дверные замки спроектированы так, что для надежного закрытия достаточно легкого движения. Постоянное сильное хлопанье может привести к поломке замка и разболтанности внутренних компонентов двери, что вызовет посторонние звуки при движении.

2. Опирание на открытую дверь

Некоторые автовладельцы имеют привычку облокачиваться на открытую дверь или ее внутреннюю панель, особенно во время бесед возле автомобиля. Такое поведение создает дополнительную нагрузку на петли и крепления, что со временем приводит к провисанию двери и затруднению ее закрытия. Даже легкое давление может негативно сказаться на геометрии двери.

3. Открывание дверей нараспашку

Резкое и полное открытие двери до упора, особенно с отскоком назад, негативно влияет на ограничители и петли. Такая манера эксплуатации может привести к ослаблению креплений и появлению люфта, что отразится на комфорте и безопасности использования автомобиля.

4. Игнорирование смазки петель

Регулярная смазка дверных петель — важная процедура, о которой многие забывают. Без должного ухода петли начинают скрипеть, изнашиваться и могут заклинить. Использование подходящей смазки продлит срок службы петель и обеспечит плавное открытие и закрытие дверей.

Избегая этих привычек и уделяя внимание регулярному уходу за дверными механизмами, вы сможете значительно продлить их эксплуатационный ресурс и сохранить комфорт при использовании автомобиля.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

