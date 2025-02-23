Рождён для пустыни, но покорил мегаполисы: неожиданный путь Hummer в гражданскую жизнь

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Hummer — это легендарный американский внедорожник, известный своей мощью и брутальным дизайном. Однако не все знают, что его история начинается с военной версии под названием Humvee.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexandre Prevo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Hummer H2

Военное происхождение

В 1979 году Пентагон объявил конкурс на создание нового армейского внедорожника. Победителем стала компания AM General, представившая модель HMMWV (High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle), известную как Humvee. Эта машина отличалась высокой проходимостью и возможностью десантирования с воздуха.

Переход к гражданской версии

После успешного участия Humvee в операции «Буря в пустыне» в 1991 году, интерес к этой модели вырос. В 1992 году AM General выпустила гражданскую версию под брендом Hummer. Автомобиль сохранил многие черты военного предшественника, включая мощный двигатель V8 и впечатляющую проходимость.

Эволюция модели

С течением времени Hummer претерпел изменения, адаптируясь к гражданскому рынку. Появились модели H2 и H3, отличающиеся более комфортным салоном и современными технологиями, но сохраняющие дух оригинального Humvee.

Уточнения

Hummer (по-русски произносится Хаммер) — ребрендинговое название для гражданского автомобиля, созданного на базе военного автомобиля HMMWV (также известного как Humvee).

