Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Прекратите мучиться от раздражений: выбираем правильную бритву
Этим видом фитнеса занимается 79-летняя звезда: часовая тренировка способна продлить жизнь
Абсолютно черный — разгадка предназначения таинственного треугольного острова среди океана
Вклады под ударом: Юрист предупредил о новой опасности для сбережений пенсионеров
Не все так страшно: Юрист объяснила, кого могут выселить за долги по коммуналке
Толпы людей и карманники: названы самые опасные даты для туристов в Стамбуле
Забудьте про удлинители: эти устройства придут им на смену
Яблочный бум: Грузия усиливает поставки в Россию
Вашей кошке грозит гастрит и ожирение, если вы игнорируете эти факты

Рождён для пустыни, но покорил мегаполисы: неожиданный путь Hummer в гражданскую жизнь

1:24
Авто

Hummer — это легендарный американский внедорожник, известный своей мощью и брутальным дизайном. Однако не все знают, что его история начинается с военной версии под названием Humvee.

Hummer H2
Фото: commons.wikimedia.org by Alexandre Prevo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Hummer H2

Военное происхождение

В 1979 году Пентагон объявил конкурс на создание нового армейского внедорожника. Победителем стала компания AM General, представившая модель HMMWV (High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle), известную как Humvee. Эта машина отличалась высокой проходимостью и возможностью десантирования с воздуха.

Переход к гражданской версии

После успешного участия Humvee в операции «Буря в пустыне» в 1991 году, интерес к этой модели вырос. В 1992 году AM General выпустила гражданскую версию под брендом Hummer. Автомобиль сохранил многие черты военного предшественника, включая мощный двигатель V8 и впечатляющую проходимость.

Эволюция модели

С течением времени Hummer претерпел изменения, адаптируясь к гражданскому рынку. Появились модели H2 и H3, отличающиеся более комфортным салоном и современными технологиями, но сохраняющие дух оригинального Humvee.

Уточнения

Hummer (по-русски произносится Хаммер) — ребрендинговое название для гражданского автомобиля, созданного на базе военного автомобиля HMMWV (также известного как Humvee).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Короткое замыкание обеспечено: нельзя ставить микроволновку в эти популярные на кухне места
Недвижимость
Короткое замыкание обеспечено: нельзя ставить микроволновку в эти популярные на кухне места Аудио 
Посыпьте тропинки в саду этим средством — сорняки исчезнут без остатка
Садоводство, цветоводство
Посыпьте тропинки в саду этим средством — сорняки исчезнут без остатка Аудио 
Гениальный трюк для похудения: его предложил британский психолог
Новости спорта
Гениальный трюк для похудения: его предложил британский психолог Аудио 
Популярное
Короткое замыкание обеспечено: нельзя ставить микроволновку в эти популярные на кухне места

Неправильное размещение микроволновки может привести к поломке, короткому замыканию. Не ставьте её близко к мойке, плите. Важно избегать удлинителей.

Короткое замыкание обеспечено: нельзя ставить микроволновку в эти популярные на кухне места
Моя жена гений: она вывела список продуктов, после которых ужин — удовольствие, а утро — легкость
Моя жена гений: она вывела список продуктов, после которых ужин — удовольствие, а утро — легкость
Сода и уксус не помогут: вот что на самом деле растворит жир и устранит засор слива
Революция в математике: две школьницы изменили подход к теореме Пифагора
Мотоцикл Ява. Легендарный вишнёвый байк, ставший культовым в СССР Дмитрий Плотников Зеленский скоро покинет Украину. Но отпустит ли Украину НАТО? Любовь Степушова
Когда холодильник почти пуст, но хочется чего-то горячего — этот суп спасёт
Механики не говорят об этом, но именно температура убивает моторное масло
Как показать собаке, что вы её лучший друг? 5 простых, но эффективных способов
Как показать собаке, что вы её лучший друг? 5 простых, но эффективных способов
Последние материалы
Редкая операция в Генуе: восстановление лица младенца с аномалией
Мысли о дочери помогли выжить: Раненый боец 10 часов полз под огнем дронов
Не ошибитесь при выборе бюстгальтера для кормления: всё, что вам нужно знать
Елена Борщёва показала архивные кадры с участницами шоу Comedy Woman
Картошка фри, как в ресторане: секрет в пшеничной муке — пальчики оближешь!
Мирра Андреева удивляет мир: 17-летняя россиянка побеждает в Дубае, ей прочат звание первой ракетки
Бездонный мешок — найдены тысячи черных дыр, необходимых человечеству
Второй шанс для ваших роз: эффективные методы укоренения
Забудьте про дверцу холодильника: вот где нужно хранить молоко, чтобы оно оставалось свежим
Президент США уверен в сделке по завершению конфликта на Украине уже на этой неделе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.