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Китайский Jaecoo 7 наступает на пятки европейцам — теперь за те же деньги можно получить больше комфорта

3:37
Авто

Новый китайский кроссовер Jaecoo 7 стремительно завоёвывает европейский рынок, бросая вызов таким известным брендам, как Peugeot, Kia и Renault. Сочетая современный дизайн, передовые технологии и привлекательную ценовую политику, этот автомобиль заставляет конкурентов пересматривать свои стратегии.

Jaecoo J7
Фото: wikimedia by Milhouse35, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Jaecoo J7

Дизайн и оснащение

Jaecoo 7 относится к сегменту C и предлагает бензиновый турбодвигатель с двумя вариантами комплектации: передний и полный привод. В 2025 году планируется выпуск гибридной версии Super Hybrid с батареей ёмкостью 18,3 кВт⋅ч и запасом хода до 91 км на электротяге. Габариты автомобиля составляют 4,5 м в длину, 1,8 м в ширину и 1,6 м в высоту. Среди внешних особенностей — выдвижные дверные ручки с электрическим приводом и 19-дюймовые легкосплавные диски.

Интерьер кроссовера обеспечивает высокий уровень комфорта благодаря двойным стёклам, подогреву сидений и двум цифровым дисплеям: один перед водителем, другой — в центре приборной панели. Оба экрана поддерживают Android Auto и Apple CarPlay. Объём багажника варьируется от 549 до 1349 литров, что делает автомобиль практичным для повседневного использования.

Технические характеристики и стоимость

Бензиновый турбодвигатель Jaecoo 7 в паре с автоматической коробкой передач развивает мощность до 147 л. с., разгоняя автомобиль с 0 до 100 км/ч за 10,3 секунды и позволяя достигать максимальной скорости 180 км/ч. Средний расход топлива составляет около 7 л на 100 км.

В Италии модель доступна в комплектациях Premium и Exclusive, включающих 19-дюймовые легкосплавные диски, полностью светодиодные фары, передние сиденья с подогревом и электрорегулировкой, двухзонный климат-контроль и другие опции. Автомобиль можно приобрести в 36 дилерских центрах по цене от 33 900 евро.

Конкурентное преимущество и реакция рынка

Привлекательная ценовая политика Jaecoo 7 позволяет ему конкурировать с признанными европейскими брендами, предлагая высокое качество и богатое оснащение по доступной цене. Это может побудить потребителей, ранее ориентированных на такие марки, как Peugeot, Kia и Renault, пересмотреть свои предпочтения в пользу нового игрока.

В ответ на появление сильного конкурента европейские автопроизводители могут пересмотреть свои продуктовые линейки и ценовые стратегии, чтобы сохранить позиции на рынке. Это может привести к обновлению модельного ряда, внедрению новых технологий и улучшению сервисного обслуживания для повышения лояльности клиентов.

Появление Jaecoo 7 на европейском рынке демонстрирует растущую конкурентоспособность китайских автопроизводителей. Сочетание современного дизайна, передовых технологий и привлекательной цены делает этот кроссовер серьёзным соперником для известных брендов, что, в свою очередь, стимулирует развитие и обновление всего автомобильного рынка.

Уточнения

Jaecoo — подразделение китайской компании Chery Automobile.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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