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Хотите, чтобы сердце билось чаще? Попробуйте разгон Nissan Nismo — эффект гарантирован

2:42
Авто

Nissan представил новую модель Nismo, которая обещает стать одной из самых ярких новинок года. Этот автомобиль сочетает мощь, динамику и современный дизайн, создавая неповторимый образ, способный бросить вызов многим спортивным машинам. Под капотом — 435 лошадиных сил, а полный привод делает управление уверенным и точным даже в самых сложных условиях.

Новая Nismo
Фото: commons.wikimedia.org by Tokumeigakarinoaoshima, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Новая Nismo

Дизайн: агрессия в деталях

Внешний облик новой Nismo сразу даёт понять — перед нами не просто мощный автомобиль, а настоящий зверь на дороге. Авто получило переработанный аэродинамический обвес, увеличенные воздухозаборники и массивное антикрыло. Все элементы дизайна не только подчёркивают спортивный характер, но и выполняют практическую функцию: улучшают прижимную силу и охлаждение двигателя.

Особое внимание уделено деталям: в дизайне доминируют чёрные и красные акценты, карбоновые вставки и агрессивные формы кузова.

Мощность и технологии

Главное, чем поражает новая Nismo — это двигатель. Под капотом скрывается 3,0-литровый V6 с двойным турбонаддувом, выдающий 435 лошадиных сил. Автомобиль разгоняется до 100 км/ч всего за менее 4 секунд, а полный привод и улучшенная трансмиссия обеспечивают потрясающее сцепление с дорогой.

Для максимального контроля Nissan оснастил Nismo адаптивной подвеской, карбон-керамическими тормозами и специальной системой управления тягой, которая делает поведение автомобиля на дороге ещё более предсказуемым.

Интерьер: комфорт и спортивный стиль

Внутри Nismo – это смесь высоких технологий и спортивной эстетики. Кресла Recaro с отличной боковой поддержкой, цифровая приборная панель и мультимедийная система последнего поколения делают каждую поездку не просто динамичной, но и комфортной.

Руль отделан алькантарой, а красная строчка на приборной панели подчёркивает гоночный характер модели. Кроме того, автомобиль получил эксклюзивные режимы вождения, которые позволяют менять настройки двигателя, трансмиссии и подвески одним нажатием кнопки.

Когда и где можно купить

Хорошая новость для фанатов — новая Nissan Nismo уже поступила в продажу. В некоторых дилерских центрах Европы и Азии автомобиль можно не только заказать, но и протестировать. Ожидается, что первые владельцы получат свои машины уже в ближайшие месяцы.

Уточнения

Nissan Motor Co., Ltd. (яп. 日産自動車株式会社 ниссан дзидо:ся кабусикигайся) — японский автопроизводитель, один из крупнейших в мире.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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