Этот внедорожник выглядит так, будто выехал из 70-х, но под капотом у него 245 л.с.

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Китайский автопроизводитель Beijing Automobile Works (BAW) представил новое поколение легендарного внедорожника BAW 212, известного как "китайский УАЗ". Спустя почти 60 лет с момента дебюта оригинальной модели, обновленный вездеход сочетает классический дизайн с современными технологиями.

Фото: commons.wikimedia.org by Jengtingchen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ BAW 212

Наследие и дизайн

Первое поколение BAW 212 появилось в 1965 году и было разработано с участием советских инженеров, заимствовав элементы у ГАЗ-69 и ГАЗ-21. Новая версия сохраняет узнаваемые черты предшественника: цельнометаллический кузов с характерной поясной линией, выступающие крылья, капот в форме перевернутой раковины и круглые светодиодные фары. Интересно, что даже маскировочная фара-искатель на левом переднем крыле осталась, теперь в светодиодном исполнении.

Технические характеристики

Обновленный BAW 212 оснащен 2,0-литровым бензиновым двигателем Dongan Power мощностью 245 л. с., работающим в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Внедорожник имеет подключаемый полный привод типа part-time, понижающую передачу и блокировки переднего и заднего дифференциалов. Геометрическая проходимость впечатляет: угол въезда составляет 40 градусов, угол съезда — 36 градусов.

Современные обновления

В новой версии BAW 212 внедрены современные технологии, включая светодиодные фары и обновленный интерьер. Производитель уделил внимание комфорту и безопасности, сохранив при этом утилитарный характер автомобиля. Внедорожник доступен в различных комплектациях, включая версии с лебедкой, блокировкой заднего дифференциала и другими опциями для любителей бездорожья.

Доступность и цены

На китайском рынке базовая версия BAW 212 T01 оценивается в 19,5 тысячи долларов, а топовая версия — в 24,2 тысячи долларов. Ожидается, что новая модель привлечет внимание как поклонников классических внедорожников, так и новых покупателей, ценящих сочетание ретро-стиля и современных технологий.

Обновленный BAW 212 продолжает традиции своего предшественника, предлагая сочетание проверенного временем дизайна и современных технических решений. Этот внедорожник способен удовлетворить потребности как профессионалов, так и любителей активного отдыха, ценящих надежность и проходимость.

Уточнения

Внедоро́жник — автомобиль, обладающий повышенной проходимостью по бездорожью за счёт большого клиренса, ведущих передних и задних колёс.

