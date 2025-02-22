Toyota убирает с рынка самую дешёвую Corolla — и похоже, это только начало

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Toyota объявила о прекращении выпуска самой дешёвой версии Corolla, которая производилась в Турции. Это решение связано с закрытием завода в городе Сакарья, где собирались бюджетные модели.

Фото: Wikipedia by Aero777, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Toyota Corolla

Основная причина — экономические трудности, рост затрат на производство и снижение спроса на доступные автомобили в регионе.

Закрытие завода: последствия для сотрудников

Остановка производства отразится не только на модельном ряде Toyota, но и на рынке труда в Турции. Завод в Сакарье обеспечивал рабочими местами тысячи людей. Теперь компания планирует предложить им варианты трудоустройства на других своих предприятиях.

"Мы делаем всё возможное, чтобы минимизировать влияние этого решения на сотрудников и продолжить поддерживать местное производство", — заявили в Toyota.

Будущее Corolla и стратегия Toyota

Несмотря на уход самой дешёвой версии, Toyota продолжит выпускать Corolla в других странах, но уже в более дорогих комплектациях.

Такой шаг вписывается в новую стратегию бренда: сосредоточиться на более прибыльных моделях и адаптироваться к изменениям в спросе. В последние годы потребители всё чаще выбирают кроссоверы и электромобили, что влияет на приоритеты производства.

Как это отразится на рынке

Цена на оставшиеся бюджетные Corolla может вырасти из-за дефицита.

Покупатели будут вынуждены переключиться на более дорогие версии.

Toyota продолжит расширять линейку гибридов и электромобилей, адаптируясь к новым трендам.

Toyota расстаётся с одной из самых доступных моделей Corolla, закрывая завод в Турции. Это отражает глобальные изменения в автоиндустрии и новый курс компании на более прибыльные сегменты.

Уточнения

Toyota Motor Corporation (яп. トヨタ自動車株式会社 тоёта дзидо:ся кабусики-гайся), кратко: Toyota [тоёта], на русском чаще пишется Тойота — японская автомобилестроительная корпорация, также предоставляющая финансовые услуги и имеющая несколько дополнительных направлений в бизнесе.

