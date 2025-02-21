Ford Fiesta vs Volkswagen Golf: битва снятых с производства легенд

Вторичный рынок в плюсе: как изменились предпочтения автолюбителей

1:35 Your browser does not support the audio element. Авто

В 2024 году рынок подержанных автомобилей сохранил позитивную динамику: объем продаж в Европе вырос на 5,5% по сравнению с предыдущим годом. Особой популярностью пользовались модели, снятые с производства, но сохранившие спрос благодаря надежности и доступности.

Фото: commons.wikimedia.org by Trop86, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Ford Fiesta 120418

Среди трендов выделился рост интереса к компактным и экономичным машинам, а также к авто с повышенным комфортом. По данным издания Ford Authority, в лидерах продаж оказались Ford Fiesta и Volkswagen Golf, несмотря на прекращение их выпуска. Ford Fiesta укрепил позиции за счет репутации "неубиваемого" автомобиля, а Volkswagen Golf продолжил доминировать благодаря разнообразию модификаций и продуманному дизайну.

В топ-10 также вошли Ford Focus, MINI, Vauxhall Astra, BMW Серия 3, Volkswagen Polo, Nissan Qashqai и BMW Серия 1. Эксперты отметили, что общий объем сделок на вторичном рынке достиг рекордных значений, что свидетельствует о восстановлении доверия покупателей.

Отдельно выделился сегмент подержанных электромобилей, спрос на которые вырос на 18%. Это связано со снижением цен на такие модели по сравнению с новыми, что делает "зеленый" транспорт более доступным. Аналитики прогнозируют, что тренд на экологичность продолжит усиливаться, особенно в условиях роста стоимости топлива.

Уточнения

Ford Fiesta — субкомпактный автомобиль, выпускавшийся компанией Ford Motor Company. Производится в Европе, Бразилии, Аргентине, Мексике, Венесуэле, Китае, Индии, Таиланде и Южной Африке.



