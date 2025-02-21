Дорога сама себя отремонтирует: это ноу-хау точно покорит сердца автомобилистов

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Отличная новость для автомобилистов! Международная группа ученых создала битум, который сам будет устранять трещины по мере их образования, сплавляя асфальт обратно.

Фото: Freepik by Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Автомобиль

В ходе испытаний образцы материала самостоятельно "чинили" небольшие трещины за час после их образования.

"Заделывая трещины, вы предотвращаете образование выбоин в будущем и продлеваете срок службы дороги. Мы можем продлить срок службы дорожного покрытия на 30 процентов", — рассказал доктор Хосе Норамбуэна-Контрерас.

Как у ученых это получилось? Дело в том, что они добавили в битум крошечные пористые споры растений, пропитанные переработанными маслами. Когда дорожное покрытие сжимается под воздействием проезжающего транспорта, оно сдавливает споры, которые выделяют масло в близлежащие трещины. Оно размягчает битум настолько, что он растекается и заполняет трещины.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

