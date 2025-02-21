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Yugo бросит вызов Dacia на рынке бюджетных автомобилей

Легендарный Yugo готовится к триумфальному возвращению
1:39
Авто

Yugo — легендарный югославский автомобиль, знакомый старшему поколению автолюбителей, особенно в Восточной Европе. Этот компактный автомобиль выпускался сербским предприятием "Застава" и долгое время воспринимался как символ доступного транспорта.

Zastava Yugo 45A F
Фото: commons.wikimedia.org by KGC626, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Zastava Yugo 45A F

Модель, созданная на базе Fiat 127 и Fiat 128, нередко становилась объектом насмешек западных критиков из-за ненадежной сборки, проблем с управлением и скромными техническими характеристиками. Несмотря на антипремии за "худший автомобиль", Yugo со временем обрел культовый статус, превратившись в классику для ценителей ретро-машин.

Именно ностальгическая популярность вдохновила профессора Александара Биелича на возрождение бренда, как сообщает издание Car Magazine. Ученый приобрел права на имя Yugo и привлек сербского дизайнера Дарко Марчету для разработки первого концепта. В сети уже появились эскизы компактного хэтчбека, стилизованного под ретро, но с современными элементами.

Новая модель сохранит философию доступности, позиционируясь как прямой конкурент Dacia. По словам разработчиков, первоначально автомобиль будет оснащаться традиционным двигателем внутреннего сгорания (ДВС) для минимизации стоимости. Платформа также заимствуется у внешнего партнера, что ускорит выход на рынок. Электрическая версия может появиться позже.

Сейчас команда работает над глиняными макетами, а презентация рабочего прототипа запланирована на Экспо в Белграде в 2027 году.

Уточнения

Застава Юго (серб. Zastava Jugo / Застава Jуго), с 1988 года известный, как Корал (серб. Koral / Корал) — югославский субкомпактный автомобиль марки «Zastava», выпускавшийся с 1980 по 2008 годы. Создан по образцам итальянских автомобилей Fiat 127 и Fiat 128, является одним из наиболее мощных автомобилей марки «Zastava». В Европе выпускался под именами Yugo и Innocenti Koral.
 

Автор Илья Лапин
Илья Лапин — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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