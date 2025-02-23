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Возрождение легенды: Cappuccino вернётся с новым мотором и задним приводом — что скрывают Suzuki, Toyota и Daihatsu

1:43
Авто

Suzuki, Toyota и Daihatsu работают над созданием совершенно нового спортивного автомобиля, который возродит легендарное имя — Suzuki Cappuccino. Новая модель получит 1,3-литровый турбированный двигатель и задний привод. Премьера автомобиля запланирована на 2026 год.

Suzuki Cappuccino
Фото: Wikimedia Commons by Rudolf Stricker, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Suzuki Cappuccino

Оригинальный Suzuki Cappuccino появился в 1991 году и стал знаменитым благодаря своим компактным размерам, соответствующим классу кей-каров. Новое поколение значительно увеличится в размерах, чтобы на равных конкурировать с такими моделями, как Mazda MX-5 Miata. Ожидается, что длина автомобиля составит около 2895 мм, а колёсная база — 2410 мм.

Под капотом будет установлен турбированный трёхцилиндровый двигатель от Toyota объёмом 1,3 литра, способный выдавать до 150 лошадиных сил. Также рассматривается альтернатива в виде атмосферного четырёхцилиндрового двигателя объёмом 1,6 литра. Для покупателей будут доступны как механические, так и автоматические коробки передач.

Дизайн новинки пока остаётся загадкой. Однако независимые дизайнеры из Carscoops предполагают, что внешность может быть вдохновлена концептом Daihatsu Vision Copen и новым поколением Suzuki Swift. Вероятно, Suzuki сначала представит концепт-кар, а серийная модель будет показана публике в 2026 году.

Уточнения

Кей-кар Kei car, K-cars или кэйдзидося (яп. 軽自動車 кэйдзидо:ся, букв. «лёгкий автомобиль») — японская категория малых транспортных средств, в том числе легковых автомобилей, фургонов и пикапов.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Куратор Игорь Моржаретто
*
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