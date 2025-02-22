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Duster Redust: брутальный тюнинг, превращающий кроссовер в спорткар

2:09
Авто

Dacia Duster завоевал огромную популярность в Европе благодаря своей надёжности, прочности и доступной цене. В 2024 году выходит уже третье поколение этой модели, которое должно укрепить её позиции на рынке.

Dacia Duster Prestige
Фото: Wikimedia Commons by Vauxford, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Dacia Duster Prestige

Немецкая компания Carpoint GmbH представила программу Redust, направленную на то, чтобы придать Duster более спортивный и динамичный облик. Версия Duster Redust Sport получила аэродинамические элементы, которые подчёркивают прочность и характер SUV. Так, расширенные на 20 мм с каждой стороны колёсные арки придают автомобилю более агрессивный внешний вид.

Новые боковые юбки формируют выразительный трёхмерный профиль, добавляя автомобилю изысканности и стиля. Воздухозаборник на капоте стилизован под коллектор для турбонаддува, создавая ощущение мощности. В задней части автомобиля появился спойлер с клапаном и двойной выхлопной системой из нержавеющей стали, что усиливает спортивный вид и добавляет соответствующий звук.

Регулируемая подвеска coilover позволяет настраивать дорожный просвет автомобиля по желанию водителя. 20-дюймовые диски с многоспицевым дизайном и спортивными шинами значительно улучшают управляемость и устойчивость.

Изменения затронули и интерьер: появились стильные планки порогов, подставка для ног и бархатные коврики с логотипом Redust, что придаёт салону эксклюзивность и изысканность.

Кроме того, Carpoint GmbH выпустила серию аксессуаров для бездорожья, в том числе передние и задние защитные панели и багажник на крышу, которые делают Duster ещё более надёжным и подготовленным к сложным условиям.

Выход Duster Redust Sport запланирован на конец февраля 2025 года. Новая версия обещает уникальный дизайн и улучшенные характеристики, что позволит автомобилю стать ещё более стильным и спортивным.

Уточнения

Renault Duster (Да́стер — от англ. dust — «пыль») — внедорожник, разработанный в техноцентре Renault в Гвианкуре.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Куратор Игорь Моржаретто
*
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