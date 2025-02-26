Эти водители думали, что знают всё о зимнем вождении: пока не попали в занос

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Зимой управление автомобилем становится сложнее из-за гололёда, снега и ограниченной видимости. Эксперт рассказал, какие меры помогут водителям безопасно передвигаться в сложных погодных условиях и снизить риск аварий.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Зимняя дорога

Что нужно сделать перед поездкой

Перед тем как отправиться в дорогу, важно подготовить автомобиль:

— Очистить стёкла, зеркала, фары и задние фонари от снега и льда, чтобы не ухудшалась видимость.

— Проверить работу стеклоочистителей — если «дворники» примерзли, они не будут эффективно очищать стекло.

— Убедиться в наличии достаточного количества омывающей жидкости — в зимнее время на стекло попадает много грязи и реагентов.

— Проверить заряд аккумулятора — в морозы батарея разряжается быстрее.

— Контролировать состояние шин — зимняя резина должна иметь достаточную глубину протектора для хорошего сцепления с дорогой.

Как вести себя на дороге зимой

— Соблюдать умеренный скоростной режим. Даже если знаки позволяют разогнаться, на гололёде лучше снизить скорость.

— Увеличить дистанцию до впереди идущих машин. Тормозной путь зимой значительно длиннее.

— Избегать резких манёвров. Повороты руля должны быть плавными, чтобы не спровоцировать занос.

— Тормозить осторожно. Лучше всего — короткими нажатиями на педаль, а на спусках использовать торможение двигателем.

— Особенно внимательно вести себя на мостах и эстакадах. Эти участки дороги замерзают быстрее и могут быть крайне скользкими.

Главное правило зимнего вождения — спокойствие и внимательность. Оценивайте состояние дороги, избегайте резких движений и заранее подготавливайте машину к поездке. Эти простые советы помогут вам избежать неприятных ситуаций и сделать поездку безопасной.

Уточнения

Гололёд — атмосферные осадки в виде слоя плотного стекловидного льда (гладкого или слегка бугристого), нарастающего на растениях, проводах, предметах, поверхности земли.



