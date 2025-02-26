Зачем платить больше? Когда каско не нужно, а когда оно вас спасёт

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Каждый автовладелец сталкивается с необходимостью страхования автомобиля. ОСАГО — это обязательный полис, а каско оформляется по желанию. Чтобы не переплачивать и при этом защитить себя от возможных финансовых рисков, важно понимать, чем эти два вида страховки отличаются друг от друга.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain осаго

Что такое ОСАГО

ОСАГО — обязательная страховка, которая покрывает ущерб третьим лицам при ДТП. Если водитель станет виновником аварии, страховая компания возместит пострадавшей стороне ущерб в пределах установленных лимитов.

Важно помнить, что ОСАГО не компенсирует ущерб самому водителю, если его автомобиль повреждён в ДТП по его вине. Управление машиной без ОСАГО грозит штрафом:

— 800 рублей — за просроченный полис или поддельную страховку.

— 500 рублей — если водитель не вписан в полис.

— 500 рублей — за езду вне указанного периода страхования.

— 500 рублей — за отказ предъявить полис инспектору ГИБДД.

Что такое каско

Каско — добровольное страхование, которое защищает сам автомобиль владельца, независимо от того, кто виноват в ДТП. Кроме того, каско покрывает угон, стихийные бедствия, повреждения от падения деревьев, града и даже вандализм.

Название "каско" не является аббревиатурой. В переводе с испанского casco означает "шлем", а в нидерландском — "корпус". Этот термин используется в страховании автомобилей во многих странах.

Основные различия между ОСАГО и каско

Обязательность: ОСАГО — обязательно для всех, каско оформляется по желанию. Защита: ОСАГО покрывает ущерб третьим лицам, а каско — сам автомобиль владельца. Цена: ОСАГО стоит в среднем 8 000 рублей, каско — около 55 000 рублей. Максимальные выплаты:

— ОСАГО компенсирует до 400 000 рублей за повреждения авто и до 500 000 рублей при травмах людей.

— В каско сумма страховой выплаты определяется индивидуально. Кто регулирует: ОСАГО контролируется государством, а условия каско устанавливают страховые компании.

Кому стоит оформлять каско

— Владельцам новых и дорогих автомобилей, так как ущерб при аварии может оказаться значительным.

— Тем, кто хочет защитить машину от угона, стихийных бедствий и других рисков.

— Водителям, которые часто оставляют автомобиль на неохраняемых парковках.

Когда каско невыгодно

— Если автомобиль старый и его стоимость не превышает сумму страховки.

— Если водитель готов взять на себя риски ремонта после ДТП.

Уточнения

Ка́ско — страхование средств транспорта (автомобилей, судов, самолётов, вагонов) от ущерба, хищения или угона. Не включает в себя страхование перевозимого имущества (карго, англ. cargo), ответственности перед третьими лицами, жизни и здоровья пассажиров и т. д.



