Зачем платить больше? Когда каско не нужно, а когда оно вас спасёт

Каждый автовладелец сталкивается с необходимостью страхования автомобиля. ОСАГО — это обязательный полис, а каско оформляется по желанию. Чтобы не переплачивать и при этом защитить себя от возможных финансовых рисков, важно понимать, чем эти два вида страховки отличаются друг от друга.
ОСАГО — обязательная страховка, которая покрывает ущерб третьим лицам при ДТП. Если водитель станет виновником аварии, страховая компания возместит пострадавшей стороне ущерб в пределах установленных лимитов.
Важно помнить, что ОСАГО не компенсирует ущерб самому водителю, если его автомобиль повреждён в ДТП по его вине. Управление машиной без ОСАГО грозит штрафом:
— 800 рублей — за просроченный полис или поддельную страховку.
— 500 рублей — если водитель не вписан в полис.
— 500 рублей — за езду вне указанного периода страхования.
— 500 рублей — за отказ предъявить полис инспектору ГИБДД.
Каско — добровольное страхование, которое защищает сам автомобиль владельца, независимо от того, кто виноват в ДТП. Кроме того, каско покрывает угон, стихийные бедствия, повреждения от падения деревьев, града и даже вандализм.
Название "каско" не является аббревиатурой. В переводе с испанского casco означает "шлем", а в нидерландском — "корпус". Этот термин используется в страховании автомобилей во многих странах.
— Владельцам новых и дорогих автомобилей, так как ущерб при аварии может оказаться значительным.
— Тем, кто хочет защитить машину от угона, стихийных бедствий и других рисков.
— Водителям, которые часто оставляют автомобиль на неохраняемых парковках.
— Если автомобиль старый и его стоимость не превышает сумму страховки.
— Если водитель готов взять на себя риски ремонта после ДТП.
Ка́ско — страхование средств транспорта (автомобилей, судов, самолётов, вагонов) от ущерба, хищения или угона. Не включает в себя страхование перевозимого имущества (карго, англ. cargo), ответственности перед третьими лицами, жизни и здоровья пассажиров и т. д.
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