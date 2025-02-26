Skoda Karoq 2025 теперь с дизелем: мощность, расход и цена — вот что нужно знать

На испанском рынке дебютировала обновлённая Skoda Karoq 2025, оснащённая современным дизельным двигателем. Новый мотор объёмом 2 литра доступен в двух вариантах мощности: 115 и 150 л. с., работает в паре с автоматической коробкой передач и может быть как с передним, так и с полным приводом.
Кроссовер позиционируется как конкурент KIA Sportage и Hyundai Tucson, которые также предлагают аналогичные дизельные версии. Стоимость новинки варьируется от 3,4 до 4,5 миллиона рублей в зависимости от комплектации.
Skoda Karoq 2025 года получил богатое оснащение. Среди ключевых функций:
— Противотуманные фары.
— 17-дюймовые колёса.
— Фары с функцией "Проводи меня домой".
— Датчики дождя и света.
— Информационно-развлекательная система с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay.
— Бесключевой доступ в салон.
— Камера заднего вида.
— Система распознавания дорожных знаков.
— Круиз-контроль.
Благодаря экономичному дизельному мотору, современному оснащению и конкурентной цене, Skoda Karoq 2025 становится отличным вариантом для тех, кто ищет надёжный кроссовер для города и путешествий.
Кроссовер (CUV) — тип автомобиля, промежуточный между SUV и легковым автомобилем.
Как понять, какая змея перед вами — ядовитая или безвредная? Разбираем отличия гадюки, ужа и медянки, а также рассказываем, что делать при укусе.