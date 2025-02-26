Skoda Karoq 2025 теперь с дизелем: мощность, расход и цена — вот что нужно знать

1:33 Your browser does not support the audio element. Авто

На испанском рынке дебютировала обновлённая Skoda Karoq 2025, оснащённая современным дизельным двигателем. Новый мотор объёмом 2 литра доступен в двух вариантах мощности: 115 и 150 л. с., работает в паре с автоматической коробкой передач и может быть как с передним, так и с полным приводом.

Фото: Wikipedia by M 93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Skoda Karoq

Сколько стоит Skoda Karoq 2025

Кроссовер позиционируется как конкурент KIA Sportage и Hyundai Tucson, которые также предлагают аналогичные дизельные версии. Стоимость новинки варьируется от 3,4 до 4,5 миллиона рублей в зависимости от комплектации.

Какие опции доступны

Skoda Karoq 2025 года получил богатое оснащение. Среди ключевых функций:

— Противотуманные фары.

— 17-дюймовые колёса.

— Фары с функцией "Проводи меня домой".

— Датчики дождя и света.

— Информационно-развлекательная система с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay.

— Бесключевой доступ в салон.

— Камера заднего вида.

— Система распознавания дорожных знаков.

— Круиз-контроль.

Благодаря экономичному дизельному мотору, современному оснащению и конкурентной цене, Skoda Karoq 2025 становится отличным вариантом для тех, кто ищет надёжный кроссовер для города и путешествий.

Уточнения

Кроссовер (CUV) — тип автомобиля, промежуточный между SUV и легковым автомобилем.

