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Skoda Karoq 2025 теперь с дизелем: мощность, расход и цена — вот что нужно знать

1:33
Авто

На испанском рынке дебютировала обновлённая Skoda Karoq 2025, оснащённая современным дизельным двигателем. Новый мотор объёмом 2 литра доступен в двух вариантах мощности: 115 и 150 л. с., работает в паре с автоматической коробкой передач и может быть как с передним, так и с полным приводом.

Skoda Karoq
Фото: Wikipedia by M 93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Skoda Karoq

Сколько стоит Skoda Karoq 2025

Кроссовер позиционируется как конкурент KIA Sportage и Hyundai Tucson, которые также предлагают аналогичные дизельные версии. Стоимость новинки варьируется от 3,4 до 4,5 миллиона рублей в зависимости от комплектации.

Какие опции доступны

Skoda Karoq 2025 года получил богатое оснащение. Среди ключевых функций:

— Противотуманные фары.
— 17-дюймовые колёса.
— Фары с функцией "Проводи меня домой".
— Датчики дождя и света.
— Информационно-развлекательная система с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay.
— Бесключевой доступ в салон.
— Камера заднего вида.
— Система распознавания дорожных знаков.
— Круиз-контроль.

Благодаря экономичному дизельному мотору, современному оснащению и конкурентной цене, Skoda Karoq 2025 становится отличным вариантом для тех, кто ищет надёжный кроссовер для города и путешествий.

Уточнения

Кроссовер (CUV) — тип автомобиля, промежуточный между SUV и легковым автомобилем.

 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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