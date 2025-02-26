Масло уходит быстрее, чем бензин? Вот что нужно проверить в первую очередь

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Любой мотор расходует масло — это естественный процесс. Однако если уровень смазки падает слишком быстро, стоит задуматься. Обычно производители указывают допустимые нормы расхода: до 1 литра на 8-10 тысяч километров. Если масла уходит больше, нужно искать причину.

Фото: Freepik by Drazen Zigic is licensed under Рublic domain проверка уровня масла

Первые шаги: где искать проблему

Проверьте утечки. Если на двигателе или под машиной есть масляные следы, возможно, проблема в сальниках коленвала или распредвала, прокладках или масляном фильтре. Решается простой заменой этих элементов. Осмотрите систему вентиляции картера. Забитый маслоотделитель может не только увеличить расход масла, но и привести к засорению впускных клапанов. Диагностика клапана, регулирующего давление, поможет устранить проблему. Проверьте турбонаддув. Изношенная турбина может "забирать" масло, что приводит к его повышенному расходу.

Почему старые двигатели расходуют больше масла

С возрастом зазоры между поршнями и цилиндрами увеличиваются, из-за чего масло начинает активно уходить. В этом случае можно попробовать:

— Перейти на более густое масло, но учесть, что зимой оно будет хуже работать.

— Использовать специальные присадки, увеличивающие вязкость масла и восстанавливающие уплотнители.

— Проверить износ маслосъёмных колпачков — они часто становятся причиной повышенного расхода.

Если двигатель расходует больше масла, чем указано в норме, не спешите делать капитальный ремонт. В большинстве случаев проблему можно решить, устранив утечки, почистив систему вентиляции картера или выбрав правильное масло.

Уточнения

Моторные масла — масла, применяемые главным образом для охлаждения и снижения трения между движущимися деталями поршневых и роторных двигателей внутреннего сгорания.



