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Обгон стал проще: тайная кнопка под педалью газа — зачем она нужна

2:18
Авто

Многие водители, даже опытные, могут не знать о существовании скрытой кнопки под педалью газа. Этот элемент, установленный на многих автомобилях, играет важную роль в управлении двигателем и позволяет мгновенно увеличить мощность в экстренных ситуациях.

мкпп
Фото: Wikipedia by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
мкпп

Как работает кнопка Kick-Down

Данная функция присутствует в автомобилях с атмосферными двигателями и называется Kick-Start (или Kick-Down в случае автоматических коробок передач). Её суть проста: если выдавить педаль газа до конца, двигатель выходит на максимальные обороты, обеспечивая наибольшую мощность. Это особенно полезно при обгоне, резком ускорении или необходимости быстро покинуть опасный участок дороги.

Когда можно использовать кнопку под педалью

— При обгоне на трассе, когда нужно быстро завершить манёвр.
— При резком старте с места, например, на светофоре или в экстренной ситуации.
— При выезде из сложного дорожного участка, например, при буксовании на снегу.
— В ситуациях, когда требуется максимальная динамика разгона.

Стоит ли использовать её постоянно

Эксперты предупреждают: постоянное использование Kick-Start приводит к увеличенному расходу топлива и повышенному износу двигателя. Атмосферные моторы раскрывают свой потенциал только на высоких оборотах, но производители закладывают ограничения, чтобы продлить срок службы двигателя. Поэтому кнопка предназначена только для кратковременного использования в особых случаях.

Почему современные машины реже оснащают этой функцией

Ранее кнопки Kick-Start устанавливали на автомобили с механическими педалями газа. Однако в современных моделях всё чаще используются электронные дроссельные заслонки, управляемые через блок управления двигателем (ЭБУ). В таких авто аналогичная функция реализуется программно, без механического «клика» под педалью.

Если ваш автомобиль оснащён механической педалью газа, проверьте — возможно, под ней есть скрытая кнопка, которая даёт доступ к дополнительной мощности двигателя. Но использовать её следует с умом, чтобы не увеличивать расход топлива и не перегружать мотор.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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