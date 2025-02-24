Карты устаревают, дороги меняются, а этот навигатор всегда знает самый быстрый маршрут

Раньше водителям было достаточно просто видеть дорогу на карте. Сегодня важнее другое — найти маршрут, который позволит добраться быстрее, а не короче. Особенно это актуально в крупных городах, где пробки могут сделать любое путешествие затяжным испытанием. "За рулем" протестировал шесть популярных мобильных навигаторов, чтобы выяснить, кто действительно помогает водителям, а кто только создаёт иллюзию комфорта.
В тесте приняли участие:
— Яндекс Карты — лидер российского рынка, с самыми полными данными о пробках.
— Google Maps — международный гигант, который, однако, перестал обновляться в России.
— Waze — навигатор от Google с акцентом на пользовательские данные.
— 2ГИС — российская альтернатива с удобным интерфейсом и уникальными функциями.
— Навител — офлайн-навигатор, требующий платных карт.
— СитиГид — ещё один офлайн-игрок, который, судя по тесту, давно отстал от конкурентов.
Тест включал пять маршрутов по Москве и Подмосковью, оценивались знание пробок, точность прогноза времени в пути и адекватность предложенных маршрутов.
1. Яндекс Карты
— Лидер по точности информации о пробках.
— Единственный, кто умеет прогнозировать разметку и движение по полосам.
— Может предложить странные маршруты, но опытный водитель легко их корректирует.
— Основной минус — плохо учитывает время проезда "красных" участков.
2. 2ГИС
— Близок к Яндексу по функционалу.
— Имеет удобный интерфейс и много дополнительной информации.
— Может избегать зон с плохим сигналом GPS.
— Быстро разряжает батарею телефона.
3. Waze
— Улучшился по сравнению с прошлым тестом.
— Маршруты строит адекватно, но не всегда точно прогнозирует время.
— Может проложить маршрут через дворы, где сквозной проезд запрещён.
4. Google Maps
— Хорошо рассчитывает время, но уже три года не обновляет карты.
— Часто предлагает запрещённые повороты налево.
— В крупных городах практически бесполезен.
5. Навител
— Работает без интернета, но карты платные.
— Плохо видит пробки, прогнозы времени сильно завышены.
— Интерфейс перегружен, часть адресов отсутствует.
6. СитиГид
— Худший результат теста.
— Не знает пробок, маршруты нелогичны.
— Часто зависает, требует покупки карт, но при этом работает хуже всех.
Яндекс остаётся лучшим навигатором для российских дорог, но 2ГИС наступает ему на пятки. Google и Waze подходят только для тех, кто не зависит от актуальности карт. Навител и СитиГид разочаровали: платить за устаревшие и не всегда работающие карты смысла нет.
Телеведущий Юрий Николаев в январе оказался на больничной койке из-за неудачного падения.