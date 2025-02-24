Карты устаревают, дороги меняются, а этот навигатор всегда знает самый быстрый маршрут

Раньше водителям было достаточно просто видеть дорогу на карте. Сегодня важнее другое — найти маршрут, который позволит добраться быстрее, а не короче. Особенно это актуально в крупных городах, где пробки могут сделать любое путешествие затяжным испытанием. "За рулем" протестировал шесть популярных мобильных навигаторов, чтобы выяснить, кто действительно помогает водителям, а кто только создаёт иллюзию комфорта.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info навигатор

Какие навигаторы протестировали

В тесте приняли участие:

— Яндекс Карты — лидер российского рынка, с самыми полными данными о пробках.

— Google Maps — международный гигант, который, однако, перестал обновляться в России.

— Waze — навигатор от Google с акцентом на пользовательские данные.

— 2ГИС — российская альтернатива с удобным интерфейсом и уникальными функциями.

— Навител — офлайн-навигатор, требующий платных карт.

— СитиГид — ещё один офлайн-игрок, который, судя по тесту, давно отстал от конкурентов.

Кто оказался лучшим

Тест включал пять маршрутов по Москве и Подмосковью, оценивались знание пробок, точность прогноза времени в пути и адекватность предложенных маршрутов.

1. Яндекс Карты

— Лидер по точности информации о пробках.

— Единственный, кто умеет прогнозировать разметку и движение по полосам.

— Может предложить странные маршруты, но опытный водитель легко их корректирует.

— Основной минус — плохо учитывает время проезда "красных" участков.

2. 2ГИС

— Близок к Яндексу по функционалу.

— Имеет удобный интерфейс и много дополнительной информации.

— Может избегать зон с плохим сигналом GPS.

— Быстро разряжает батарею телефона.

3. Waze

— Улучшился по сравнению с прошлым тестом.

— Маршруты строит адекватно, но не всегда точно прогнозирует время.

— Может проложить маршрут через дворы, где сквозной проезд запрещён.

4. Google Maps

— Хорошо рассчитывает время, но уже три года не обновляет карты.

— Часто предлагает запрещённые повороты налево.

— В крупных городах практически бесполезен.

5. Навител

— Работает без интернета, но карты платные.

— Плохо видит пробки, прогнозы времени сильно завышены.

— Интерфейс перегружен, часть адресов отсутствует.

6. СитиГид

— Худший результат теста.

— Не знает пробок, маршруты нелогичны.

— Часто зависает, требует покупки карт, но при этом работает хуже всех.

Яндекс остаётся лучшим навигатором для российских дорог, но 2ГИС наступает ему на пятки. Google и Waze подходят только для тех, кто не зависит от актуальности карт. Навител и СитиГид разочаровали: платить за устаревшие и не всегда работающие карты смысла нет.