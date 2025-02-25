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Остановите утечку топлива: ваша машина может тратить больше бензина по одной простой причине

2:04
Авто

Повышенный расход топлива зимой — явление вполне естественное, и бояться его не стоит, рассказал «Газете.Ru» руководитель автосервиса Fit Service Артем Бовт. Однако увеличение потребления не должно превышать 500 мл на 100 км. Если цифры выше — стоит задуматься о возможных неисправностях.

бензобак приборная панель
Фото: wikipediа by Pittigrilli, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
бензобак приборная панель

Почему зимой расход топлива растёт

Эксперт выделяет несколько основных причин:

— Зимние шины. Их состав и структура улучшают сцепление с дорогой, но при этом увеличивают сопротивление качению. В результате двигателю приходится работать интенсивнее, расходуя больше топлива.
— Дополнительная нагрузка на генератор. В холодное время года автомобилисты активнее используют фары, печку, подогрев зеркал, сидений и руля. Вся эта электроника требует энергии, а значит, двигатель тратит больше топлива на работу генератора.
— Система автозапуска. Она популярна в России, но частый прогрев двигателя в холодную погоду значительно увеличивает расход топлива.

Когда повышенный расход — признак неисправности

Не всегда проблема связана исключительно с погодными условиями. Некоторые неисправности могут значительно усугублять ситуацию:

— Засорённый инжектор. В морозы он забивается чаще, что приводит к неэффективному сгоранию топлива.
— Изношенные свечи зажигания. Если они плохо выполняют свою функцию, топливо сгорает не полностью, увеличивая расход.
— Старый воздушный фильтр. Засорённый фильтр ограничивает подачу воздуха, что негативно влияет на работу двигателя.
— Загрязнённый датчик массового расхода воздуха. Если датчик работает некорректно, двигатель получает неверные данные и расходует больше топлива, чем требуется.

Если расход топлива заметно выше нормы, лучше обратиться в автосервис для диагностики.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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