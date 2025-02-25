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Что чаще всего меняли в машинах в 2024 году? Водители массово столкнулись с этими проблемами

4:20
Авто

В 2024 году российские автосервисы зафиксировали рост спроса на определённые виды ремонта и технического обслуживания. В первую очередь, водители чаще всего обращались за заменой свечей зажигания, фильтров и щёток стеклоочистителя. Эти компоненты относятся к расходным материалам и требуют регулярной замены, однако эксперты отмечают, что резкие перепады температур, частая эксплуатация автомобиля и некачественные запчасти могли ускорить их износ.

Автомеханик ремонтирует автомобиль с открытым капотом
Фото: freepik.com by standret, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Автомеханик ремонтирует автомобиль с открытым капотом

Об этом сообщила "Газете.Ru" директор по маркетингу дилерского холдинга "Авторусь" Анастасия Ломаченко. По её словам, тенденции 2024 года показывают, что российские автомобилисты стали тщательнее следить за состоянием своих машин, своевременно проходить техническое обслуживание и выбирать более доступные аналоги оригинальных запчастей.

Что ещё чаще всего ремонтировали автомобилисты

Среди других популярных услуг автосервисов можно выделить:

— Полную замену моторного масла и масляного фильтра. Это базовая процедура, которая продлевает срок службы двигателя и предотвращает серьёзные поломки.
— Замену ламп и светодиодов. Водители стали чаще менять осветительные приборы, в том числе из-за увеличившегося количества бюджетных китайских аналогов, срок службы которых уступает оригинальным деталям.
— Ремонт элементов подвески. В условиях российских дорог амортизаторы, стойки стабилизатора и шаровые опоры выходят из строя быстрее, чем в Европе или США.
— Замену тормозных дисков и колодок. Сложная дорожная обстановка, частые торможения и качество комплектующих делают этот вид ремонта особенно востребованным.

Интересно, что в 2024 году продолжился тренд на замещение ушедших с рынка западных брендов автозапчастей. Это особенно заметно в сегменте тормозных систем, где водители стали активнее выбирать альтернативные марки.

Как изменился подход водителей к выбору запчастей

Одним из ключевых факторов, повлиявших на рынок автозапчастей в 2024 году, стало значительное расхождение в цене между запчастями собственных торговых марок (СТМ) и деталями от крупных брендов. Разница в стоимости может достигать 300%, что вынудило автомобилистов подходить к выбору комплектующих более осознанно.

Ломаченко отметила, что владельцы машин теперь чаще изучают технические характеристики деталей, ищут отзывы в интернете и консультируются со специалистами перед покупкой. Это особенно важно, когда речь идёт о критически важных элементах, таких как тормоза, подвеска и системы управления автомобилем.

Также на рынок запчастей повлияла изменившаяся логистика поставок. Некоторые европейские бренды покинули российский рынок, а их место заняли китайские и корейские аналоги. По мнению экспертов, в 2025 году этот тренд сохранится, а производители начнут активнее продвигать свои запчасти, предлагая расширенные гарантии и улучшенное качество.

Что ждёт российский авторынок дальше

Ситуация в автомобильной отрасли остаётся динамичной, и в ближайшие годы можно ожидать дальнейших изменений в спросе на автосервисные услуги.

Эксперты прогнозируют:

— Рост популярности технического обслуживания в неофициальных сервисах из-за стоимости оригинальных деталей.
— Дальнейшее распространение китайских запчастей и увеличение их доли на рынке.
— Активное внедрение цифровых технологий для диагностики автомобилей и предсказания поломок.
— Переход на более частые ТО из-за новых условий эксплуатации машин, в том числе в связи с изменением качества топлива и масла.

Так или иначе, российские автомобилисты адаптируются к новым реалиям, а рынок автосервиса продолжает трансформироваться, предлагая новые решения для комфортного и надёжного вождения.

Уточнения

Станция технического обслуживания — предприятие, предоставляющее услуги населению и/или организациям по плановому техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонтам, устранению поломок, установке дополнительного оборудования (тюнингу), восстановительному (кузовному) ремонту автомобилей.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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