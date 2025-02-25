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Встал с сиденья — пропало алиби: как не подставить себя при остановке ДПС

1:24
Авто

Среди водителей идут споры: одни уверены, что выход из автомобиля экономит время, другие считают, что оставаться внутри даёт психологическое преимущество. Однако на деле всё зависит от конкретной ситуации, а юридических требований к выходу из машины нет.

ДПС
Фото: commons.wikimedia.org by Stanislav Kozlovskiy, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
ДПС

Что говорят правила

Согласно пункту 89 Административного регламента, инспектор ДПС обязан подойти к автомобилю, представиться и объяснить причину остановки. Водитель не обязан выходить, если того не требует сам инспектор.

Когда инспектор может попросить вас выйти?

Пункт 93 регламента перечисляет ситуации, когда выход из машины обязателен:

— Если у водителя есть признаки усталости или он подозревается в опьянении.
— При необходимости досмотра автомобиля или сверки номеров агрегатов.
— Для участия в процессуальных действиях или оказания помощи.
— В случае выявленных технических неисправностей или нарушений правил перевозки грузов.

Если остановка связана лишь с проверкой документов, водитель имеет право оставаться на месте. Нет строгого правила, обязывающего водителя выходить из машины при остановке ДПС. Всё зависит от ситуации. Если инспектор не требует выхода — можно спокойно оставаться в автомобиле.

Уточнения

Води́тель — человек, управляющий транспортным средством (автомобиль, повозка, автобус, троллейбус, трамвай и другие).
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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