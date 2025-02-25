Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Магнитные материалы могут помочь квантовым вычислениям выйти за пределы лаборатории
Сладкие потери: зарубежные бренды поднимают цены на батончики и шоколадки
Пока соседи ждут всходов, вы уже нарезаете базилик на салат – секрет раннего урожая
Так худеть нельзя! Самые частые ошибки перечислила диетолог
Секреты офисного стиля: выбираем комфортную и стильную одежду для работы
Всего простых 7 ингредиентов: раскрыт секрет необычного салата с морковью по-корейски
Кристофер Нолан снимает продолжение исторической эпопеи Троя: главный воин и полубог
ТОП-5 продуктов из СССР с натуральным составом, которых теперь не найдёшь
Как правильно отбеливать белую одежду? Вам помогут три простых и эффективных способа

Запись с видеорегистратора: спасение в суде или бесполезное доказательство

1:53
Авто

Видеорегистратор давно стал незаменимым помощником для водителей. Он фиксирует всё, что происходит на дороге, а в случае ДТП или спорных ситуаций может стать решающим аргументом. Но можно ли использовать запись в суде и какие нюансы стоит учитывать?

Видеорегистратор в машине
Фото: freepik.com by topntp26, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Видеорегистратор в машине

Является ли запись с видеорегистратора доказательством в суде

Юрист Антон Палюлин, владелец бюро "Палюлин и партнеры", поясняет: видеозаписи могут быть использованы как доказательство в суде, что подтверждается ст. 55 ГПК РФ и ст. 26.7 КоАП РФ. Они относятся к вещественным доказательствам, но только если соответствуют требованиям допустимости и относимости. Это значит, что запись должна быть чёткой, содержать дату и время, а также не подвергаться редактированию.

Когда запись действительно поможет

Видеорегистратор может сыграть решающую роль в случае:

— ДТП, где водитель хочет доказать свою невиновность.
— Спорных ситуаций, связанных с нарушением ПДД.
— Конфликтов с сотрудниками ГИБДД, если водитель считает их действия неправомерными.

Однако суд может отклонить запись, если на ней невозможно установить номера автомобилей, участников происшествия или ключевые обстоятельства.

Как повысить шансы на принятие записи в суде

Юрист рекомендует соблюдать три важных правила:

— Сохранять оригинальную запись без изменений.
— Следить, чтобы на видео были хорошо видны номера машин, дорожные знаки и разметка.
— При необходимости предоставить сам регистратор для экспертизы подлинности записи.

Таким образом, видеорегистратор действительно может стать весомым аргументом в суде. Главное — правильно использовать его данные и соблюдать юридические нюансы.

Уточнения

Видеорегистратор — устройство, предназначенное для записи, хранения и воспроизведения видеоинформации.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Ешьте яйца только так: самый безопасный и полезный способ приготовления
Здоровье
Ешьте яйца только так: самый безопасный и полезный способ приготовления Аудио 
Мошки в горшках? Вот что поможет всего за 3 часа
Вредители и болезни
Мошки в горшках? Вот что поможет всего за 3 часа Аудио 
Kia ищет новых сотрудников в России
Экономика и бизнес
Kia ищет новых сотрудников в России Аудио 
Популярное
Куда направляетесь? Если ответите неправильно, беседа с ГИБДД может затянуться

Инспекторы ГИБДД часто спрашивают водителей о пункте назначения. Узнайте, зачем они это делают и как правильно реагировать, чтобы избежать неприятностей.

Куда направляетесь? Если ответите неправильно, беседа с ГИБДД может затянуться
Как проверить воду из-под крана без лаборатории — 3 простых способа
Как проверить воду из-под крана без лаборатории — 3 простых способа
В каком виде лучше есть яйца, чтобы получить из них максимальную пользу?
В египетской гробнице археологи обнаружили мумию с двумя золотыми языками
Беспилотники врага обречены: новейший Панцирь-СМД-Е даст фору американскому Patriot Дмитрий Плотников Курская область: честный рассказ от спецкора Pravda.Ru Дарья Асламова Лавров, возможно, всё же договорился с турками по базам в Сирии Любовь Степушова
Крема, которые не работают: какие антивозрастные средства вас разочаруют
Россия рассматривает возможность восстановления промысла осетровых в Азовском море
Один пшик — и шлейф на весь день: найдены духи, оставляющие неизгладимый след в памяти
Один пшик — и шлейф на весь день: найдены духи, оставляющие неизгладимый след в памяти
Последние материалы
Всего простых 7 ингредиентов: раскрыт секрет необычного салата с морковью по-корейски
Кристофер Нолан снимает продолжение исторической эпопеи Троя: главный воин и полубог
ТОП-5 продуктов из СССР с натуральным составом, которых теперь не найдёшь
Как правильно отбеливать белую одежду? Вам помогут три простых и эффективных способа
Лекарство будущего? Эта инъекция стёрла рак груди без побочных эффектов
Как приучить кошку к воде: простой способ без стресса
Людям с избыточным весом строго запрещено! Каких упражнений лучше избегать?
Улыбка за 1000 бат: как в Таиланде обманывают туристов – 3 самые опасные схемы
Задел вашу машину, звоните — хитрая схема, на которую попались тысячи водителей
Прорыв в лечении диабета: как клеточные механизмы могут повернуть болезнь вспять
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.