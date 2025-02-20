Всего 75 проданных единиц: почему IONIQ 5 теряет популярность?

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai объявил о временной приостановке выпуска электромобилей IONIQ 5 и Kona EV на заводе в Ульсане. Конвейеры не будут работать с 24 по 28 февраля. Решение связано с резким снижением спроса на внутреннем рынке: в январе в Южной Корее было продано всего 75 единиц IONIQ 5.
Сектор электрического транспорта в стране переживает спад. Усиление конкуренции, особенно со стороны азиатских брендов, предлагающих бюджетные модели, создает давление на местных производителей. Агрессивная ценовая политика новых игроков может изменить баланс сил в отрасли.
Для стимулирования спроса компания снизила цены на электромобили, включая IONIQ 5, IONIQ 6 и Kona Electric. Несмотря на успехи в США, Hyundai и Kia сталкиваются с трудностями в Европе и на родине, что вынуждает их корректировать стратегию.
Аналитики считают, что Hyundai необходимо адаптироваться не только к требованиям южнокорейского рынка, но и к ужесточающимся экологическим нормам ЕС. Рост конкуренции и изменения в регулировании требуют пересмотра подходов к разработке моделей.
Hyundai (кор. 현대?, 現代? хёндэ́) — корейский чеболь (конгломерат), основанный Чон Чжу-ёном. После Азиатского финансового кризиса компания передала в особые подразделения большинство видов бизнеса, в том числе: «Hyundai Motor Group», «Hyundai Department Store Group» и «Hyundai Heavy Industries Group». Название «Hyundai» происходит от синокорейского слова 現代, что означает «современность».
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