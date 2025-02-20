General Motors отправляет Malibu на пенсию — ещё один седан пал жертвой моды на кроссоверы

После 60 лет на дорогах, один из самых знаковых автомобилей General Motors, Chevrolet Malibu, прекращает свое существование. Этот седан, долгие годы являвшийся символом элегантности и комфорта, уступает место новым тенденциям в автомобильной индустрии.
За последние десятилетия автомобильный рынок претерпел значительные изменения. В то время как в прошлом седаны, подобные Malibu, составляли значительную долю продаж, сегодня их популярность снизилась до 8% от общего объема продаж, по сравнению с 22% несколько лет назад. В 2024 году было продано чуть более 130 000 единиц Malibu, что на 8,5% меньше, чем в предыдущем году. Несмотря на обновление модели в 2016 году, этих показателей оказалось недостаточно для продолжения производства.
General Motors планирует переориентировать свои производственные мощности на выпуск электромобилей. Завод в Канзас-Сити, где ранее собирали Malibu, станет площадкой для производства новых моделей, таких как Chevrolet Bolt EUV и Cadillac Lyriq. Это решение отражает стремление компании соответствовать современным тенденциям и спросу на экологически чистый транспорт.
Chevrolet Malibu оставил неизгладимый след в истории американского автомобилестроения. Для многих он стал неотъемлемой частью жизни, символом надежности и стиля. Однако время не стоит на месте, и настала пора уступить дорогу новым технологиям и моделям. Прощай, легенда.
General Motors ([ˈdʒɛnərəl ˈməʊtəz], сокращённо GM; рус. «Дже́нерал мо́торс») — крупнейшая американская автомобильная корпорация, до 2008 года на протяжении 77 лет была крупнейшим производителем автомобилей в мире.
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