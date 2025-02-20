General Motors отправляет Malibu на пенсию — ещё один седан пал жертвой моды на кроссоверы

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После 60 лет на дорогах, один из самых знаковых автомобилей General Motors, Chevrolet Malibu, прекращает свое существование. Этот седан, долгие годы являвшийся символом элегантности и комфорта, уступает место новым тенденциям в автомобильной индустрии.

Фото: commons.wikimedia.org by Kārlis Dambrāns, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Nissan Leaf 2018

Почему прекращается производство

За последние десятилетия автомобильный рынок претерпел значительные изменения. В то время как в прошлом седаны, подобные Malibu, составляли значительную долю продаж, сегодня их популярность снизилась до 8% от общего объема продаж, по сравнению с 22% несколько лет назад. В 2024 году было продано чуть более 130 000 единиц Malibu, что на 8,5% меньше, чем в предыдущем году. Несмотря на обновление модели в 2016 году, этих показателей оказалось недостаточно для продолжения производства.

Что придет на смену

General Motors планирует переориентировать свои производственные мощности на выпуск электромобилей. Завод в Канзас-Сити, где ранее собирали Malibu, станет площадкой для производства новых моделей, таких как Chevrolet Bolt EUV и Cadillac Lyriq. Это решение отражает стремление компании соответствовать современным тенденциям и спросу на экологически чистый транспорт.

Прощание с эпохой

Chevrolet Malibu оставил неизгладимый след в истории американского автомобилестроения. Для многих он стал неотъемлемой частью жизни, символом надежности и стиля. Однако время не стоит на месте, и настала пора уступить дорогу новым технологиям и моделям. Прощай, легенда.

Уточнения

General Motors ([ˈdʒɛnərəl ˈməʊtəz], сокращённо GM; рус. «Дже́нерал мо́торс») — крупнейшая американская автомобильная корпорация, до 2008 года на протяжении 77 лет была крупнейшим производителем автомобилей в мире.

