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Семь подушек безопасности в Ford Ranger Black: узнайте, что спасёт в случае аварии

2:30
Авто

Ford Ranger Black — это пикап с 2,0-литровым турбодизельным двигателем, автоматической коробкой передач и задним приводом 4x2. Главной особенностью этой версии является затемнённый пакет оформления как в интерьере, так и в экстерьере, что придаёт автомобилю брутальный и стильный вид. Однако модель не оснащена вспомогательными системами безопасности, такими как предупреждение о столкновении и автоматическое торможение.

пикап
Фото: zr.ru is licensed under Free More info
пикап

При этом Ranger Black предлагает достойный уровень защиты: он оборудован семью подушками безопасности и системой контроля давления в шинах, что делает его безопасным выбором среди аналогичных моделей.

Обновлённый Hyundai Creta получил модернизированные переднюю и заднюю части, а также переработанный интерьер, что делает его более современным и комфортным. В топовой версии Ultimate автомобиль оснащается 1,6-литровым двигателем с турбонаддувом, выдающим 193 л.с. и 27 кгс/мин крутящего момента.

Благодаря мощному двигателю Creta Ultimate разгоняется от 0 до 100 км/ч всего за 7,8 секунды, а максимальная скорость достигает 210 км/ч. При этом расход топлива составляет 11,9 км/л в городских условиях и 13,5 км/л на шоссе. Стоимость данной комплектации составляет R 189 990.

Внутри автомобиль оснащён 10,25-дюймовой цифровой панелью приборов, а также полным пакетом систем помощи водителю ADAS, что обеспечивает безопасность и комфорт вождения.

Автомобильный консультант Марсело Сильва в интервью изданию Bol рассказал о работе электронной системы впрыска топлива. Эта система оптимизирует процесс сжигания топлива и снижает уровень вредных выбросов в атмосферу. Она включает в себя электронный блок управления двигателем, различные датчики и исполнительные механизмы.

Ключевую роль играет лямбда-зонд, который анализирует состав топливной смеси и передаёт данные в блок управления. Если в системе возникают неисправности, рекомендуется обратиться к механику для диагностики и ремонта.

Уточнения

Ford Motor Company, «Форд мотор компани» — американская автомобилестроительная компания.

Пика́п (от англ. pick-up — поднимать, отрывать, подвозить) — лёгкий грузовой или грузопассажирский автомобиль с открытой грузовой площадкой с невысокими боковыми (откидными или нет) бортами и задним откидным бортом.

Лямбда-зонд (λ-зонд или датчик кислорода) — датчик уровня кислорода в газовой смеси или жидкости.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Куратор Игорь Моржаретто
*
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