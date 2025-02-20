Когда Leaf больше не Leaf — Nissan превратил культовый электромобиль в кроссовер

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Nissan готовит кардинальные изменения для культового Leaf. В 2025 году модель сменит привычный формат хэтчбека и превратится в стильный кроссовер с элементами купе. Дизайн будет вдохновлён концептом Chill-Out 2021, а техническая база построена на платформе AmpR Medium, общей с Renault Scenic и Megane.

Фото: commons.wikimedia.org by Kārlis Dambrāns, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Nissan Leaf 2018

"Новый Leaf станет триумфом эффективности и инженерного искусства", — отметил вице-президент по дизайну Nissan в Европе Мэттью Уивер.

Автомобиль оснастят батареей на 60 кВт·ч, что обеспечит запас хода около 300 миль (примерно 480 км).

Возвращение Nissan Micra: компактный электромобиль

Модель Micra также ждут изменения. Она вернётся в формате компактного электромобиля, который будет создан на платформе CMF-BEV — её использует и Renault 5.

Первый тизер нового Micra был представлен ещё в 2022 году, а в 2023 году Nissan показал концепт 20-23, вдохновлённый спортивными хэтчбеками.

"Мы хотим, чтобы Micra сохранила свою уникальность, но соответствовала духу новой эры электромобилей", — заявили в компании Nissan.

Nissan Qashqai: обновлённый гибрид e-Power

Кроме новых электромобилей, в 2025 году Nissan представит обновлённую версию Qashqai с модернизированной гибридной системой e-Power. Улучшенная батарея и более эффективный силовой агрегат должны снизить расход топлива и увеличить запас хода.

2025 год станет для Nissan переломным: компания делает ставку на электромобили и усовершенствованные гибридные технологии. Leaf переходит в сегмент кроссоверов, Micra возвращается как компактный электрокар, а Qashqai получает новые технологии.

Уточнения

Nissan Motor Co., Ltd. (яп. 日産自動車株式会社 ниссан дзидо:ся кабусикигайся) — японский автопроизводитель, один из крупнейших в мире.

