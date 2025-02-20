Эти машины переживут вас, а эти – не переживут даже гарантию: свежий рейтинг надежности

Аналитическая компания J. D. Power опубликовала свежий рейтинг надежности автомобилей, в котором бренд Lexus вновь занял первое место. Самой надежной моделью признана Toyota Avalon, хотя она уже снята с производства. В то же время Volkswagen оказался в конце списка, несмотря на популярность его моделей на вторичном рынке Казахстана.
J.D. Power на протяжении 36 лет проводит исследования надежности автомобилей, опрашивая десятки тысяч владельцев. В этом году было оценено более 34 000 автомобилей 2021 года выпуска. Ключевой показатель — индекс PP100, отражающий количество проблем на 100 автомобилей: чем ниже значение, тем выше надежность.
За последние годы средний показатель PP100 увеличился с 190 до 202, что свидетельствует о снижении общей надежности автомобилей. Эксперты связывают это с последствиями пандемии: дефицит запчастей и кадровые проблемы вынудили автопроизводителей искать временные решения, что отразилось на качестве продукции.
Lexus подтвердил свою репутацию, возглавив рейтинг премиальных брендов. Toyota, несмотря на высокие показатели, опустилась с второго на четвертое место, уступив Buick и Mazda. Volkswagen, напротив, занял последнее место, хотя модели этой марки, такие как Passat и Golf, пользуются спросом на казахстанском вторичном рынке.
Наибольшее количество жалоб связано с бортовой электроникой, особенно с мультимедийными системами и интеграцией со смартфонами. Производители продолжают работать над улучшением этих компонентов, однако полностью решить проблему пока не удалось.
Результаты исследования J. D. Power подчеркивают важность тщательного выбора автомобиля, учитывая не только бренд, но и конкретную модель, особенно в условиях меняющегося качества сборки.
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