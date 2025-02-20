Эти машины переживут вас, а эти – не переживут даже гарантию: свежий рейтинг надежности

Аналитическая компания J. D. Power опубликовала свежий рейтинг надежности автомобилей, в котором бренд Lexus вновь занял первое место. Самой надежной моделью признана Toyota Avalon, хотя она уже снята с производства. В то же время Volkswagen оказался в конце списка, несмотря на популярность его моделей на вторичном рынке Казахстана.

Фото: Nissan is licensed under public domain Nissan Murano 2025

Методология исследования

J.D. Power на протяжении 36 лет проводит исследования надежности автомобилей, опрашивая десятки тысяч владельцев. В этом году было оценено более 34 000 автомобилей 2021 года выпуска. Ключевой показатель — индекс PP100, отражающий количество проблем на 100 автомобилей: чем ниже значение, тем выше надежность.

Общие тенденции

За последние годы средний показатель PP100 увеличился с 190 до 202, что свидетельствует о снижении общей надежности автомобилей. Эксперты связывают это с последствиями пандемии: дефицит запчастей и кадровые проблемы вынудили автопроизводителей искать временные решения, что отразилось на качестве продукции.

Лидеры и аутсайдеры

Lexus подтвердил свою репутацию, возглавив рейтинг премиальных брендов. Toyota, несмотря на высокие показатели, опустилась с второго на четвертое место, уступив Buick и Mazda. Volkswagen, напротив, занял последнее место, хотя модели этой марки, такие как Passat и Golf, пользуются спросом на казахстанском вторичном рынке.

Лучшие модели в своих классах

Компактные автомобили: Toyota Corolla

Компактные премиум-седаны: BMW 3 Series

Среднеразмерные седаны: Toyota Camry

Компактные кроссоверы: Toyota RAV4

Компактные премиальные SUV: Mercedes-Benz GLC

Среднеразмерные кроссоверы: Nissan Murano

Среднеразмерные премиальные SUV: Lexus GX

Пикапы: Toyota Tacoma

Минивэны: Toyota Sienna

Премиальные спорткары: Chevrolet Corvette

Основные проблемы

Наибольшее количество жалоб связано с бортовой электроникой, особенно с мультимедийными системами и интеграцией со смартфонами. Производители продолжают работать над улучшением этих компонентов, однако полностью решить проблему пока не удалось.

Результаты исследования J. D. Power подчеркивают важность тщательного выбора автомобиля, учитывая не только бренд, но и конкретную модель, особенно в условиях меняющегося качества сборки.