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Семь лет без прав за бокал вина? В Казахстане спорят, стоит ли смягчать наказание за пьяную езду

3:14
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В Казахстане разгорелась дискуссия о возможном смягчении наказания за вождение в состоянии опьянения. Депутат Мажилиса Парламента Николай Арсютин обратился к министру внутренних дел с предложением пересмотреть действующие меры наказания, которые, по его мнению, являются одними из самых строгих в мире.

пьяный водитель
Фото: Freepik by wavebreakmedia_micro is licensed under Рublic domain
пьяный водитель

Предыстория вопроса

Согласно статье 608 Кодекса РК об административных правонарушениях, управление транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или токсикоманического опьянения, а также передача управления такому лицу, влечет административный арест на 15 суток и лишение права управления транспортным средством на 7 лет. Многие граждане считают, что такой срок лишения прав чрезмерно суров, особенно в случаях, когда отсутствуют ДТП или уровень алкоголя минимален.

Международный опыт

Анализ международной практики показывает, что в ряде стран применяются более дифференцированные меры наказания. Например, в Германии ответственность варьируется от штрафа до уголовного преследования в зависимости от степени опьянения.

Во Франции превышение 0,5‰ алкоголя в крови наказывается штрафом и временным лишением прав до 3 лет, с ужесточением санкций в случае ДТП или отказа от теста. В США наказания колеблются от штрафов и обязательных курсов до тюремного заключения, при этом срок лишения прав редко превышает 3-5 лет. В России за первое нарушение предусмотрено лишение прав на 1,5-2 года.

Позиция МВД

В ответ на предложение депутата, вице-министр внутренних дел Игорь Лепеха отметил, что ежегодно в Казахстане по вине нетрезвых водителей происходит около 500 ДТП, в которых погибает порядка 100 человек, а 600 получают травмы различной степени тяжести.

За последние 6 лет выявлено 148 тысяч случаев управления транспортом в состоянии опьянения, из них 22 тысячи — только за прошлый год. Лепеха подчеркнул, что действующие меры являются необходимыми и адекватными, и пересматривать их нет оснований.

Общественная реакция

Ранее группа автолюбителей Казахстана выступила с петицией за смягчение наказания за езду в нетрезвом виде, указывая на чрезмерную строгость текущих санкций. Однако представители МВД считают, что смягчение ответственности нецелесообразно, учитывая отсутствие снижения числа ДТП по вине пьяных водителей.

Дискуссия о возможном пересмотре наказаний за вождение в состоянии опьянения продолжается. С одной стороны, граждане и некоторые депутаты указывают на необходимость дифференцированного подхода, учитывающего степень опьянения и обстоятельства нарушения. С другой стороны, правоохранительные органы настаивают на сохранении жестких мер в целях обеспечения безопасности на дорогах.

Уточнения

Казахста́н (каз. Қазақстан / Qazaqstan, МФА: ), устар. Казакстан; официальное название — Респу́блика Казахста́н (каз. Қазақстан Республикасы / Qazaqstan Respublikasy, МФА: ; аббревиатура — РК) — государство в Центральной Азии и в Восточной Европе.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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