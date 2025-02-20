Красиво, но неэффективно? Пешеходные переходы становятся арт-объектами, но поможет ли это безопасности

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В Индии художник Субод Керкар и компания Volvo Cars объединили усилия, чтобы привлечь внимание к проблеме игнорирования пешеходных переходов. В рамках Национального месяца безопасности дорожного движения они создали необычный эксперимент — пешеходную «зебру», превращённую в настоящее произведение искусства.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пешеходный переход

Художественная "зебра" и реакция водителей

Пешеходный переход, расписанный вручную и подписанный художником, стал частью необычного социального эксперимента. На мероприятии, где собрались журналисты, представители дорожных служб и поклонники искусства, был представлен видеоролик. В течение нескольких дней велось наблюдение за реакцией водителей: несмотря на привлекающий внимание дизайн перехода, многие продолжали его игнорировать.

Этот парадокс — искусство в галереях вызывает восторг, а важные дорожные элементы остаются незамеченными — и стал ключевым посылом проекта.

Как искусство помогает безопасности

Инициатива Volvo и Керкара — не единственный случай, когда творчество используется для повышения дорожной безопасности. В Исландии, например, художник Густи разработал пешеходные переходы с 3D-эффектом. Иллюзия объемных полос заставляет водителей инстинктивно сбрасывать скорость.

Также архитекторы и исследователи предлагают использовать метод диффузии для изменения элементов дорожной инфраструктуры. В работе "Road Redesign Technique Achieving Enhanced Road Safety by Inpainting with a Diffusion Model" (метод перепроектирования дорог для повышения безопасности дорожного движения с использованием дорисовки по модели диффузии) рассматриваются технологии, которые могут повысить безопасность на дорогах без кардинальных изменений городской среды.

Что даёт такой подход

Привлекает внимание. Даже привычный элемент дороги можно сделать заметным.

Формирует новую культуру вождения. Водители начинают осознаннее относиться к переходам.

Может снизить аварийность. Особенно в местах с высокой загруженностью дорог.

Искусство или необходимость

Кампания Volvo вызвала широкий резонанс в социальных сетях. Видео с экспериментом набрало миллионы просмотров и оживлённые обсуждения. Очевидно одно: пешеходные переходы остаются важной, но часто игнорируемой частью дорожного движения. Может быть, искусство — именно то, что поможет изменить ситуацию?

Уточнения

Пешехо́дный перехо́д — специальная область на проезжей части дороги, выделенная для перехода пешеходов на другую сторону улицы или дороги, либо искусственное сооружение над или под проезжей частью для тех же целей.

