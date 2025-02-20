Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Посев семян перца без замачивания
Остатки кокосового молока превратят блюда в шедевры: используем правильно
Темно-вишневый маникюр: новый фаворит среди модниц
Ваш телефон больше не ваш: три тревожных признака, что он под контролем хакеров
Хотите вернуть мебели идеальный вид? Вот что поможет убрать царапины
В 55 лет морщины разгладятся, а кожа подтянется: 3 способа для омоложения лица и тела
Звезде Человека-паука не продали пиво, так как не поверили в его возраст
Новые льготы, защита от увольнений и бонусы: кто попадёт в список предпенсионеров в 2025 году?
Самые крупные млекопитающие на планете: гиганты природы

Красиво, но неэффективно? Пешеходные переходы становятся арт-объектами, но поможет ли это безопасности

2:38
Авто

В Индии художник Субод Керкар и компания Volvo Cars объединили усилия, чтобы привлечь внимание к проблеме игнорирования пешеходных переходов. В рамках Национального месяца безопасности дорожного движения они создали необычный эксперимент — пешеходную «зебру», превращённую в настоящее произведение искусства.

Пешеходный переход
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пешеходный переход

Художественная "зебра" и реакция водителей

Пешеходный переход, расписанный вручную и подписанный художником, стал частью необычного социального эксперимента. На мероприятии, где собрались журналисты, представители дорожных служб и поклонники искусства, был представлен видеоролик. В течение нескольких дней велось наблюдение за реакцией водителей: несмотря на привлекающий внимание дизайн перехода, многие продолжали его игнорировать.

Этот парадокс — искусство в галереях вызывает восторг, а важные дорожные элементы остаются незамеченными — и стал ключевым посылом проекта.

Как искусство помогает безопасности

Инициатива Volvo и Керкара — не единственный случай, когда творчество используется для повышения дорожной безопасности. В Исландии, например, художник Густи разработал пешеходные переходы с 3D-эффектом. Иллюзия объемных полос заставляет водителей инстинктивно сбрасывать скорость.

Также архитекторы и исследователи предлагают использовать метод диффузии для изменения элементов дорожной инфраструктуры. В работе "Road Redesign Technique Achieving Enhanced Road Safety by Inpainting with a Diffusion Model" (метод перепроектирования дорог для повышения безопасности дорожного движения с использованием дорисовки по модели диффузии) рассматриваются технологии, которые могут повысить безопасность на дорогах без кардинальных изменений городской среды.

Что даёт такой подход

  • Привлекает внимание. Даже привычный элемент дороги можно сделать заметным.
  • Формирует новую культуру вождения. Водители начинают осознаннее относиться к переходам.
  • Может снизить аварийность. Особенно в местах с высокой загруженностью дорог.

Искусство или необходимость

Кампания Volvo вызвала широкий резонанс в социальных сетях. Видео с экспериментом набрало миллионы просмотров и оживлённые обсуждения. Очевидно одно: пешеходные переходы остаются важной, но часто игнорируемой частью дорожного движения. Может быть, искусство — именно то, что поможет изменить ситуацию?

Уточнения

Пешехо́дный перехо́д — специальная область на проезжей части дороги, выделенная для перехода пешеходов на другую сторону улицы или дороги, либо искусственное сооружение над или под проезжей частью для тех же целей.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Волшебное Голубое озеро среди лесов завораживает туристов
Туризм
Волшебное Голубое озеро среди лесов завораживает туристов Аудио 
Какой жест заставит любую кошку подойти к вам? Это работает лучше привычного кис-кис
Домашние животные
Какой жест заставит любую кошку подойти к вам? Это работает лучше привычного кис-кис Аудио 
Популярное
Поливаю чеснок и лук этим раствором, и урожай радует каждый год

Луковая муха может погубить весь урожай, но есть простое решение — солёная вода! Разбираемся, как правильно поливать лук и чеснок, чтобы не навредить растениям.

Поливаю чеснок и лук этим раствором, и урожай радует каждый год
Всегда покупал обычный аккумулятор, пока не узнал об этом — теперь выбираю только его
Всегда покупал обычный аккумулятор, пока не узнал об этом — теперь выбираю только его
Удивительные свойства имбиря: чем он может помочь вашему организму
Эта морковь самая сладкая! Сорт, который стоит посадить на даче в 2025 году
Беспилотник Мерлин-ВР. Разведывательная русская птица высокого полёта Дмитрий Плотников Пожертвует ли Москва отношениями с Китаем и Ираном ради договорённостей с США по Украине Любовь Степушова Секретные уголки у моря: здесь можно забыть обо всём и раствориться в красоте Игорь Буккер
Откуда перегар, если не пил? Эти продукты дадут положительный тест на алкоголь
Самая модная обувь весны 2025: пять моделей, которые будут на пике популярности
Всегда обходил растворимый кофе стороной, но теперь забыл про зерновой
Всегда обходил растворимый кофе стороной, но теперь забыл про зерновой
Последние материалы
Остатки кокосового молока превратят блюда в шедевры: используем правильно
Темно-вишневый маникюр: новый фаворит среди модниц
Ваш телефон больше не ваш: три тревожных признака, что он под контролем хакеров
Красиво, но неэффективно? Пешеходные переходы становятся арт-объектами, но поможет ли это безопасности
Хотите вернуть мебели идеальный вид? Вот что поможет убрать царапины
В 55 лет морщины разгладятся, а кожа подтянется: 3 способа для омоложения лица и тела
Звезде Человека-паука не продали пиво, так как не поверили в его возраст
Новые льготы, защита от увольнений и бонусы: кто попадёт в список предпенсионеров в 2025 году?
Самые крупные млекопитающие на планете: гиганты природы
Киев кинул США. Украинские ресурсы, так нужные Трампу, уже проданы Великобритании
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.