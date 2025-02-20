Когда холод сильнее технологий: пока вы греете машину, электрокар уже наполовину разряжен

Зимние условия всегда были испытанием для электромобилей. Недавние исследования показывают, что холодная погода может значительно снизить их запас хода. Например, согласно данным, при низких температурах дальность пробега электромобиля может уменьшаться до 40%.
В Норвегии, где зимы особенно суровы, Норвежская автомобильная ассоциация (NAF) регулярно проводит испытания электромобилей в реальных условиях. В одном из таких тестов 20 из 24 протестированных моделей имели заявленный запас хода по WLTP не менее 483 км, однако только четыре из них смогли достичь этого показателя в условиях зимы.
Интересно, что, несмотря на общее снижение запаса хода, некоторые модели демонстрируют лучшие результаты. Так, в одном из тестов Hyundai Ioniq Electric показал наилучшую энергоэффективность в зимних условиях, хотя его аккумулятор имеет меньшую емкость по сравнению с другими участниками.
Однако не все исследования подтверждают значительное снижение надежности электромобилей в холодную погоду. Например, норвежская служба помощи на дорогах Viking обнаружила, что в экстремально холодных условиях электромобили выходят из строя реже, чем бензиновые автомобили.
Для минимизации негативного влияния холода на электромобили рекомендуется:
Предварительный прогрев: использование функции предварительного прогрева салона и батареи, пока автомобиль подключен к зарядке, помогает сохранить энергию для поездки.
Оптимизация места парковки: по возможности, парковка в отапливаемом гараже или использовании термочехлов для защиты автомобиля от экстремального холода.
Планирование поездок: учет возможного сокращения запаса хода и более длительного времени зарядки в холодную погоду.
В целом, хотя холодная погода влияет на эффективность и запас хода электромобилей, современные модели и технологии позволяют успешно эксплуатировать их даже в суровых зимних условиях при соблюдении определенных рекомендаций.
Электромобиль — автомобиль, приводимый в движение одним или несколькими электродвигателями с питанием от независимого источника электроэнергии (аккумуляторов, топливных элементов, конденсаторов и т. п.).
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