Opel Grandland проехал 1 115 км без дозаправки — да он экономнее вашей бабушки, которая выключает за всеми свет

Opel Grandland Plug-in Hybrid GS недавно продемонстрировал впечатляющий результат: 1 115 км на одной заправке и полном заряде батареи. Это значительно превышает официальный запас хода по циклу WLTP, составляющий 897 км, из которых 87 км — чисто электрический пробег.
Тест-драйв проходил в окрестностях Франкфурта и включал разнообразные дорожные условия: городские улицы, загруженные трассы и автомагистрали. Средняя скорость составила 80 км/ч, а расход топлива — 4,6 л на 100 км. Примечательно, что около 380 км из общего пробега автомобиль преодолел на электротяге благодаря системе рекуперации энергии при торможении.
Главный инженер проекта Дирк Камински отметил, что при более благоприятных условиях, например, в начале лета, Grandland PHEV мог бы показать еще лучшие результаты. Он также подчеркнул, что автомобиль соответствует стандартной комплектации, без каких-либо модификаций для увеличения пробега.
В Германии новый Opel Grandland PHEV доступен по цене от 40 150 евро.
Информация о стоимости и доступности модели в Греции пока не предоставлена.
Opel Automobile GmbH (ˈ´oːpəl) — немецкий производитель автомобилей, штаб-квартира расположена в Рюссельсхайме (Германия).
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