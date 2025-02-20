Opel Grandland проехал 1 115 км без дозаправки — да он экономнее вашей бабушки, которая выключает за всеми свет

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Opel Grandland Plug-in Hybrid GS недавно продемонстрировал впечатляющий результат: 1 115 км на одной заправке и полном заряде батареи. Это значительно превышает официальный запас хода по циклу WLTP, составляющий 897 км, из которых 87 км — чисто электрический пробег.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexander Migl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Opel Grandland PHEV

Реальные условия испытаний

Тест-драйв проходил в окрестностях Франкфурта и включал разнообразные дорожные условия: городские улицы, загруженные трассы и автомагистрали. Средняя скорость составила 80 км/ч, а расход топлива — 4,6 л на 100 км. Примечательно, что около 380 км из общего пробега автомобиль преодолел на электротяге благодаря системе рекуперации энергии при торможении.

Технические характеристики

Силовая установка: гибридная система мощностью 195 л. с. (143 кВт) и крутящим моментом 350 Н·м.

Шины: использовались стандартные 19-дюймовые зимние шины.

Главный инженер проекта Дирк Камински отметил, что при более благоприятных условиях, например, в начале лета, Grandland PHEV мог бы показать еще лучшие результаты. Он также подчеркнул, что автомобиль соответствует стандартной комплектации, без каких-либо модификаций для увеличения пробега.

Доступность и цена

В Германии новый Opel Grandland PHEV доступен по цене от 40 150 евро.

Информация о стоимости и доступности модели в Греции пока не предоставлена.

Уточнения

Opel Automobile GmbH (ˈ´oːpəl) — немецкий производитель автомобилей, штаб-квартира расположена в Рюссельсхайме (Германия).

