Вместо утреннего кофе — новый капучино: Suzuki воскрешает бодрящий родстер, но чем он удивит

Suzuki готовится бросить вызов легендарной Mazda MX-5, возрождая свою культовую модель Cappuccino. Ожидается, что новый родстер появится в конце 2026 или начале 2027 года, значительно увеличившись в размерах по сравнению с оригиналом 1991 года. Теперь он станет прямым конкурентом в сегменте компактных родстеров.
Размеры: длина 3 895 мм, колесная база 2 410 мм.
Двигатели:
Привод: задний, с возможностью выбора между автоматической и механической коробками передач.
Внешний дизайн новой Cappuccino пока держится в секрете. Однако известно, что, несмотря на общую платформу с будущими моделями Daihatsu Copen и Toyota S-FR, каждая из них сохранит уникальный стиль, отражающий индивидуальность бренда.
Вопрос о доступности новой Suzuki Cappuccino на европейском рынке остается открытым. Строгие экологические стандарты могут затруднить ее сертификацию в Европе, что может огорчить многих поклонников компактных спортивных автомобилей.
Suzuki Motor Corporation (яп. スズキ株式会社 судзуки кабусикигайся) — японская машиностроительная компания.
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