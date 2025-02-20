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Вместо утреннего кофе — новый капучино: Suzuki воскрешает бодрящий родстер, но чем он удивит

1:33
Авто

Suzuki готовится бросить вызов легендарной Mazda MX-5, возрождая свою культовую модель Cappuccino. Ожидается, что новый родстер появится в конце 2026 или начале 2027 года, значительно увеличившись в размерах по сравнению с оригиналом 1991 года. Теперь он станет прямым конкурентом в сегменте компактных родстеров. 

Suzuki Cappuccino
Фото: commons.wikimedia.org by OSX, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Suzuki Cappuccino

Новая Suzuki Cappuccino: основные характеристики

Размеры: длина 3 895 мм, колесная база 2 410 мм.

Двигатели:

  • 1,3-литровый турбированный трехцилиндровый двигатель от Toyota мощностью от 120 до 150 л. с.
  • Альтернативный 1,6-литровый атмосферный четырехцилиндровый двигатель.

Привод: задний, с возможностью выбора между автоматической и механической коробками передач.

Внешний дизайн новой Cappuccino пока держится в секрете. Однако известно, что, несмотря на общую платформу с будущими моделями Daihatsu Copen и Toyota S-FR, каждая из них сохранит уникальный стиль, отражающий индивидуальность бренда.

Вопрос о доступности новой Suzuki Cappuccino на европейском рынке остается открытым. Строгие экологические стандарты могут затруднить ее сертификацию в Европе, что может огорчить многих поклонников компактных спортивных автомобилей.

Уточнения

Suzuki Motor Corporation (яп. スズキ株式会社 судзуки кабусикигайся) — японская машиностроительная компания.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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