В Европе повышают скорость, в России вводят новые ограничения — кто выбрал верный путь

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Почему некоторые страны увеличивают скоростные лимиты на своих автомагистралях? В то время как большинство государств стремится ограничить скорость движения для повышения безопасности и снижения выбросов, некоторые идут по иному пути.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Туман на дороге

Австрия: повышение скорости до 150 км/ч

В Австрии обсуждается возможность увеличения максимальной скорости на автомагистралях до 150 км/ч. Это предложение стало частью коалиционных переговоров между Австрийской народной партией (АНП) и Австрийской партией свободы (АПС). Однако транспортный союз Австрии (VCÖ) выражает обеспокоенность, указывая на возможное увеличение выбросов CO₂ на 19% при таком повышении скорости. Текущий лимит в стране составляет 130 км/ч, и экологи призывают снизить его до 100 км/ч.

Германия: традиция без ограничений

Немецкие автобаны известны отсутствием общего ограничения скорости на многих участках. Несмотря на периодические дебаты о введении лимита в 130 км/ч, такие предложения регулярно отклоняются. В 2019 году Бундестаг отверг инициативу партии "Зелёных" по установлению такого ограничения, ссылаясь на традиции и свободу водителей.

Польша: эксперимент с повышением скорости

Польша также экспериментировала с увеличением скоростных лимитов. На некоторых новых скоростных дорогах страны разрешено движение со скоростью до 140 км/ч. Это решение направлено на улучшение транспортной эффективности и сокращение времени в пути для водителей.

Мотивы повышения скоростных лимитов

Основные причины, по которым страны рассматривают возможность увеличения скоростных ограничений, включают:

Экономические факторы: сокращение времени в пути может повысить экономическую продуктивность.

Технический прогресс: современные автомобили обладают улучшенными системами безопасности и управляемости, что позволяет безопасно двигаться на более высоких скоростях.

Общественное мнение: в некоторых странах водители поддерживают повышение скоростных лимитов, считая их более соответствующими современным условиям движения.

Однако такие изменения вызывают споры. Экологи и специалисты по безопасности дорожного движения предупреждают о возможных негативных последствиях, включая рост числа аварий и увеличение выбросов вредных веществ.

Уточнения

Евро́па — часть света в Северном полушарии Земли, омываемая Атлантическим океаном на западе, Северным Ледовитым океаном на севере и имеющая площадь около 10,3 млн км².

