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Работа для тех, кто не боится тока: в Европе начинается охота за специалистами по зарядке электромобилей

2:44
Авто

Представьте себе мир, где электромобили становятся неотъемлемой частью повседневной жизни, а спрос на специалистов по их обслуживанию стремительно растёт. Именно такую картину рисует недавнее исследование компаний P3 и ChargeUp Europe, прогнозируя, что к 2030 году в Европе будет создано около 162 000 рабочих мест в сфере инфраструктуры зарядки электромобилей.

Tesla на зарядке
Фото: www.flickr.com by Jakob Härter, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Tesla на зарядке

Бурный рост инфраструктуры зарядки

С переходом на электромобили европейские страны активно расширяют сети зарядных станций. Это не только способствует экологической устойчивости, но и создаёт тысячи рабочих мест. По данным исследования, количество занятых в этом секторе увеличится с 80 000 в 2025 году до 162 000 к 2030 году, что означает рост на 102,5%.

Разнообразие профессиональных возможностей

Сектор зарядной инфраструктуры охватывает широкий спектр профессий:

  • Электрики и инженеры: установка и обслуживание зарядных станций.
  • Разработчики программного обеспечения: создание решений для управления зарядными сетями.
  • Менеджеры по эксплуатации: управление и мониторинг работы зарядных станций.

В настоящее время в этой отрасли действует более 3 500 компаний, занимающихся различными аспектами — от производства зарядных устройств до предоставления сопутствующих услуг.

Географическое распределение спроса

Наибольшая потребность в специалистах наблюдается в странах с развитой инфраструктурой и амбициозными планами по электрификации транспорта:

  • Германия
  • Великобритания
  • Франция
  • Финляндия
  • Швеция
  • Нидерланды

Кроме того, такие страны, как Бельгия, Дания, Испания и Италия, активно расширяют свои зарядные сети, что также увеличивает спрос на квалифицированных работников.

Стратегии подготовки кадров

Для удовлетворения растущей потребности в специалистах исследование рекомендует:

  • Образовательные программы: разработка курсов по установке и обслуживанию зарядных станций.
  • Инвестиции в инновации: создание более быстрых и эффективных решений для зарядки.
  • Государственные инициативы: предоставление стимулов для обучения и трудоустройства в этой сфере.

Сотрудничество между правительствами, бизнесом и образовательными учреждениями станет ключевым фактором в подготовке кадров для новой эры электромобильности.

Уточнения

Электри́ческий ток или электрото́к — направленное (упорядоченное) движение частиц или квазичастиц — носителей электрического заряда.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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