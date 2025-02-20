Работа для тех, кто не боится тока: в Европе начинается охота за специалистами по зарядке электромобилей

Представьте себе мир, где электромобили становятся неотъемлемой частью повседневной жизни, а спрос на специалистов по их обслуживанию стремительно растёт. Именно такую картину рисует недавнее исследование компаний P3 и ChargeUp Europe, прогнозируя, что к 2030 году в Европе будет создано около 162 000 рабочих мест в сфере инфраструктуры зарядки электромобилей.
С переходом на электромобили европейские страны активно расширяют сети зарядных станций. Это не только способствует экологической устойчивости, но и создаёт тысячи рабочих мест. По данным исследования, количество занятых в этом секторе увеличится с 80 000 в 2025 году до 162 000 к 2030 году, что означает рост на 102,5%.
Сектор зарядной инфраструктуры охватывает широкий спектр профессий:
В настоящее время в этой отрасли действует более 3 500 компаний, занимающихся различными аспектами — от производства зарядных устройств до предоставления сопутствующих услуг.
Наибольшая потребность в специалистах наблюдается в странах с развитой инфраструктурой и амбициозными планами по электрификации транспорта:
Кроме того, такие страны, как Бельгия, Дания, Испания и Италия, активно расширяют свои зарядные сети, что также увеличивает спрос на квалифицированных работников.
Для удовлетворения растущей потребности в специалистах исследование рекомендует:
Сотрудничество между правительствами, бизнесом и образовательными учреждениями станет ключевым фактором в подготовке кадров для новой эры электромобильности.
Электри́ческий ток или электрото́к — направленное (упорядоченное) движение частиц или квазичастиц — носителей электрического заряда.
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