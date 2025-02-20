Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Звезда телестройки Арай Чобанян вышел на связь после обвинений в изменах
Актриса Анастасия Уколова случайно рассекретила имя мужа, которого скрывает от публики
Диетологи в восторге: эта специя борется с воспалением и продлевает молодость
Не ешь перед телевизором: вот почему твоя фигура страдает от этой привычки
Перекупы не дремлют: как их вычислить и не потерять деньги
Мир готовится к космической рулетке: зона риска охватывает миллионы жизней
Перестаньте избегать подтягиваний: вот как научиться делать их правильно
В особняк Николь Кидман и Кита Урбана ворвался грабитель
Адвокат Ефремова прокомментировал слухи о попытках актёра выйти по УДО в секретном формате

Этот скутер не боится ни грязи, ни приключений – сможет ли он заменить мотоцикл

3:48
Авто

В мире мотоциклов и скутеров компания SYM из Тайваня представила новую модель — ADXTG 400, стремясь занять нишу в сегменте приключенческих скутеров среднего класса. Этот шаг направлен на конкуренцию с такими моделями, как Honda ADV и X-ADV.

Honda ADV
Фото: commons.wikimedia.org by Matti Blume, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Honda ADV

Дизайн и конструкция

ADXTG 400 выделяется своим агрессивным и современным дизайном, черпая вдохновение у других приключенческих скутеров. Он оснащен двойными светодиодными фарами с шестью кластерами и светодиодными дневными ходовыми огнями в форме бумеранга. Для улучшения аэродинамики и комфорта предусмотрен прозрачный ветровой экран значительных размеров.

Передняя подвеска типа upside-down подчеркивает премиальность модели. Задняя часть скутера оснащена просторным сиденьем, алюминиевым маятником и моноамортизатором, что обеспечивает комфорт и стабильность на дороге. Интересной особенностью является использование цепного привода вместо традиционного ременного, что приближает скутер к мотоциклетным стандартам. Задние светодиодные фонари выполнены в минималистичном стиле, напоминая букву "M".

Технические характеристики

Сердцем ADXTG 400 является одноцилиндровый двигатель объемом 399 куб. см с жидкостным охлаждением, способный развивать мощность до 35 л. с. при 7000 об/мин и крутящий момент 37 Н·м при 5500 об/мин. Такие показатели обеспечивают уверенное движение как в городских условиях, так и на трассе.

Скутер оснащен системой впрыска топлива и системой зажигания EFI, что способствует эффективному расходу топлива и стабильной работе двигателя. Для повышения безопасности предусмотрены системы ABS и контроль тяги, позволяющие уверенно чувствовать себя на различных покрытиях. Переднее колесо диаметром 15 дюймов и заднее 14 дюймов обеспечивают отличное сцепление и маневренность.

Комфорт и технологии

ADXTG 400 предлагает ряд современных функций для комфорта и удобства водителя. Полностью светодиодная оптика обеспечивает отличную видимость в любое время суток. Цифровая приборная панель отображает всю необходимую информацию, включая скорость, уровень топлива и другие параметры.

Для зарядки гаджетов предусмотрен USB-порт, а система бесключевого доступа облегчает запуск двигателя и доступ к скутеру. Руль регулируется по высоте, позволяя настроить его под индивидуальные предпочтения водителя.

Конкуренция на рынке

Выход SYM ADXTG 400 на рынок ставит его в прямую конкуренцию с моделями Honda ADV и X-ADV. Скутер предлагает привлекательное сочетание цены, производительности и функциональности, что делает его достойным соперником в сегменте приключенческих скутеров среднего класса. Его современный дизайн, мощный двигатель и продуманные технические решения могут привлечь внимание как городских жителей, так и любителей дальних поездок.

SYM ADXTG 400 — это смелый шаг компании в мир приключенческих скутеров. Сочетая в себе стильный дизайн, современные технологии и мощный двигатель, он способен удовлетворить потребности широкого круга пользователей. Время покажет, сможет ли эта модель завоевать сердца мотоциклистов и составить достойную конкуренцию признанным лидерам рынка.

Уточнения

Скутер — альтернативное название мотороллера.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Можно годами ждать хороший урожай вишни, а можно просто сделать правильную обрезку — эффект впечатляет
Садоводство, цветоводство
Можно годами ждать хороший урожай вишни, а можно просто сделать правильную обрезку — эффект впечатляет Аудио 
Всегда покупал обычный аккумулятор, пока не узнал об этом — теперь выбираю только его
Авто
Всегда покупал обычный аккумулятор, пока не узнал об этом — теперь выбираю только его Аудио 
Эти страны под угрозой от возможного падения астероида на Землю в 2032 году
Мир. Новости мира
Эти страны под угрозой от возможного падения астероида на Землю в 2032 году Аудио 
Популярное
Поливаю чеснок и лук этим раствором, и урожай радует каждый год

Луковая муха может погубить весь урожай, но есть простое решение — солёная вода! Разбираемся, как правильно поливать лук и чеснок, чтобы не навредить растениям.

Поливаю чеснок и лук этим раствором, и урожай радует каждый год
Всегда покупал обычный аккумулятор, пока не узнал об этом — теперь выбираю только его
Всегда покупал обычный аккумулятор, пока не узнал об этом — теперь выбираю только его
Удивительные свойства имбиря: чем он может помочь вашему организму
Эта морковь самая сладкая! Сорт, который стоит посадить на даче в 2025 году
Заплати себе и разбогатей. ТОП-12 лайфхаков для финансовых накоплений Дмитрий Плотников Требование России о наказании киевского режима за преследование УПЦ поддержано в США. Будут ли приняты меры? Любовь Степушова Острослов, шпион, гуляка — этот человек знал секреты английского двора Игорь Буккер
Самая модная обувь весны 2025: пять моделей, которые будут на пике популярности
Всегда обходил растворимый кофе стороной, но теперь забыл про зерновой
Долларовое дерево в доме: к деньгам или к одиночеству
Долларовое дерево в доме: к деньгам или к одиночеству
Последние материалы
Звезда телестройки Арай Чобанян вышел на связь после обвинений в изменах
Актриса Анастасия Уколова случайно рассекретила имя мужа, которого скрывает от публики
Диетологи в восторге: эта специя борется с воспалением и продлевает молодость
Не ешь перед телевизором: вот почему твоя фигура страдает от этой привычки
Перекупы не дремлют: как их вычислить и не потерять деньги
Мир готовится к космической рулетке: зона риска охватывает миллионы жизней
Перестаньте избегать подтягиваний: вот как научиться делать их правильно
В особняк Николь Кидман и Кита Урбана ворвался грабитель
Адвокат Ефремова прокомментировал слухи о попытках актёра выйти по УДО в секретном формате
Этот скутер не боится ни грязи, ни приключений – сможет ли он заменить мотоцикл
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.