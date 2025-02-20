Этот скутер не боится ни грязи, ни приключений – сможет ли он заменить мотоцикл

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В мире мотоциклов и скутеров компания SYM из Тайваня представила новую модель — ADXTG 400, стремясь занять нишу в сегменте приключенческих скутеров среднего класса. Этот шаг направлен на конкуренцию с такими моделями, как Honda ADV и X-ADV.

Фото: commons.wikimedia.org by Matti Blume, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Honda ADV

Дизайн и конструкция

ADXTG 400 выделяется своим агрессивным и современным дизайном, черпая вдохновение у других приключенческих скутеров. Он оснащен двойными светодиодными фарами с шестью кластерами и светодиодными дневными ходовыми огнями в форме бумеранга. Для улучшения аэродинамики и комфорта предусмотрен прозрачный ветровой экран значительных размеров.

Передняя подвеска типа upside-down подчеркивает премиальность модели. Задняя часть скутера оснащена просторным сиденьем, алюминиевым маятником и моноамортизатором, что обеспечивает комфорт и стабильность на дороге. Интересной особенностью является использование цепного привода вместо традиционного ременного, что приближает скутер к мотоциклетным стандартам. Задние светодиодные фонари выполнены в минималистичном стиле, напоминая букву "M".

Технические характеристики

Сердцем ADXTG 400 является одноцилиндровый двигатель объемом 399 куб. см с жидкостным охлаждением, способный развивать мощность до 35 л. с. при 7000 об/мин и крутящий момент 37 Н·м при 5500 об/мин. Такие показатели обеспечивают уверенное движение как в городских условиях, так и на трассе.

Скутер оснащен системой впрыска топлива и системой зажигания EFI, что способствует эффективному расходу топлива и стабильной работе двигателя. Для повышения безопасности предусмотрены системы ABS и контроль тяги, позволяющие уверенно чувствовать себя на различных покрытиях. Переднее колесо диаметром 15 дюймов и заднее 14 дюймов обеспечивают отличное сцепление и маневренность.

Комфорт и технологии

ADXTG 400 предлагает ряд современных функций для комфорта и удобства водителя. Полностью светодиодная оптика обеспечивает отличную видимость в любое время суток. Цифровая приборная панель отображает всю необходимую информацию, включая скорость, уровень топлива и другие параметры.

Для зарядки гаджетов предусмотрен USB-порт, а система бесключевого доступа облегчает запуск двигателя и доступ к скутеру. Руль регулируется по высоте, позволяя настроить его под индивидуальные предпочтения водителя.

Конкуренция на рынке

Выход SYM ADXTG 400 на рынок ставит его в прямую конкуренцию с моделями Honda ADV и X-ADV. Скутер предлагает привлекательное сочетание цены, производительности и функциональности, что делает его достойным соперником в сегменте приключенческих скутеров среднего класса. Его современный дизайн, мощный двигатель и продуманные технические решения могут привлечь внимание как городских жителей, так и любителей дальних поездок.

SYM ADXTG 400 — это смелый шаг компании в мир приключенческих скутеров. Сочетая в себе стильный дизайн, современные технологии и мощный двигатель, он способен удовлетворить потребности широкого круга пользователей. Время покажет, сможет ли эта модель завоевать сердца мотоциклистов и составить достойную конкуренцию признанным лидерам рынка.

Уточнения

Скутер — альтернативное название мотороллера.

