От полиции не уедешь: каршеринговым машинам могут запретить разгон

В Санкт-Петербурге рассматривают возможность введения ограничения скорости для автомобилей каршеринга до 80 км/ч. Причина — рост числа ДТП с участием арендованных машин, а также частые случаи использования таких автомобилей для уличных гонок и даже преступлений. Как отмечает автоэксперт издания "За рулём" Владимир Сажин, многие водители относятся к каршерингу по принципу "не моё - не жалко", что приводит к авариям и созданию угрозы на дорогах.
По мнению Сажина, технически реализовать ограничение несложно. На учебных авто раньше использовали механические стопперы под педаль газа, а сейчас можно просто запрограммировать максимальную скорость в электронных системах. Таким образом, машина не сможет разгоняться выше установленного порога.
Эксперт считает, что ограничение на уровне 80 км/ч — компромиссное решение. В городе этого достаточно, а на трассе — в большинстве случаев хватает. Однако бывают моменты, когда требуется ускорение, например, при обгоне, и здесь ограничение может сыграть злую шутку.
Если инициативу примут, Петербург станет первым городом России, где аренда авто будет ограничена по скорости. С одной стороны, это повысит безопасность, с другой — может снизить привлекательность каршеринга для клиентов.
Карше́ринг — краткосрочная аренда, прокат автомашины. Это вариант аренды автомобиля у профильных компаний (чаще всего для внутригородских или просто коротких поездок) или частных лиц (на любой срок и расстояние поездки — по договорённости).
Карше́ринг — краткосрочная аренда, прокат автомашины. Это вариант аренды автомобиля у профильных компаний (чаще всего для внутригородских или просто коротких поездок) или частных лиц (на любой срок и расстояние поездки — по договорённости).
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