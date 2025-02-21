От полиции не уедешь: каршеринговым машинам могут запретить разгон

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В Санкт-Петербурге рассматривают возможность введения ограничения скорости для автомобилей каршеринга до 80 км/ч. Причина — рост числа ДТП с участием арендованных машин, а также частые случаи использования таких автомобилей для уличных гонок и даже преступлений. Как отмечает автоэксперт издания "За рулём" Владимир Сажин, многие водители относятся к каршерингу по принципу "не моё - не жалко", что приводит к авариям и созданию угрозы на дорогах.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain каршеринг

Как можно ограничить скорость

По мнению Сажина, технически реализовать ограничение несложно. На учебных авто раньше использовали механические стопперы под педаль газа, а сейчас можно просто запрограммировать максимальную скорость в электронных системах. Таким образом, машина не сможет разгоняться выше установленного порога.

Оптимальная скорость — 80 км/ч

Эксперт считает, что ограничение на уровне 80 км/ч — компромиссное решение. В городе этого достаточно, а на трассе — в большинстве случаев хватает. Однако бывают моменты, когда требуется ускорение, например, при обгоне, и здесь ограничение может сыграть злую шутку.

К чему это приведёт

Если инициативу примут, Петербург станет первым городом России, где аренда авто будет ограничена по скорости. С одной стороны, это повысит безопасность, с другой — может снизить привлекательность каршеринга для клиентов.

Уточнения

Карше́ринг — краткосрочная аренда, прокат автомашины. Это вариант аренды автомобиля у профильных компаний (чаще всего для внутригородских или просто коротких поездок) или частных лиц (на любой срок и расстояние поездки — по договорённости).





Карше́ринг — краткосрочная аренда, прокат автомашины. Это вариант аренды автомобиля у профильных компаний (чаще всего для внутригородских или просто коротких поездок) или частных лиц (на любой срок и расстояние поездки — по договорённости).



