Дворники примерзают к стеклу? Простая хитрость, которая спасёт зимой

1:24 Your browser does not support the audio element. Авто

Попытка снять наледь резкими движениями может привести к повреждению кузова, дворников, бампера и уплотнителей дверей. Особенно это опасно зимой, когда детали становятся более хрупкими из-за низких температур.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain автомобиль зимой

Чем чистить машину, чтобы не поцарапать

Для безопасной очистки кузова и стёкол лучше использовать:

— Мягкие щётки и скребки. Они не повредят лакокрасочное покрытие и стекло.

— Микрофибровые салфетки. Идеальны для удаления конденсата со стёкол.

— Разные аксессуары по форме и размеру. Позволяют добраться до труднодоступных мест.

Как ускорить очистку

— Включите обогрев лобового стекла и зеркал заранее.

— Используйте специальные антиобледенительные средства, но проверяйте их эффективность перед покупкой.

Что делать, если примерзли двери

— Аккуратно раскачивайте дверь, не применяя резких движений.

— Причина — влага, скопившаяся на резиновых уплотнителях. Обработайте их силиконовой жидкостью заранее, чтобы избежать проблемы.

Как защитить дворники

— Регулярно проверяйте состояние резинок стеклоочистителей.

— Если дворники плохо прилегают, это может привести к их обледенению.

— В мороз лучше поднимать их вверх или заменить на обогреваемые модели.