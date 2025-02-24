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Дворники примерзают к стеклу? Простая хитрость, которая спасёт зимой

1:24
Авто

Попытка снять наледь резкими движениями может привести к повреждению кузова, дворников, бампера и уплотнителей дверей. Особенно это опасно зимой, когда детали становятся более хрупкими из-за низких температур.

автомобиль зимой
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
автомобиль зимой

Чем чистить машину, чтобы не поцарапать

Для безопасной очистки кузова и стёкол лучше использовать:
— Мягкие щётки и скребки. Они не повредят лакокрасочное покрытие и стекло.
— Микрофибровые салфетки. Идеальны для удаления конденсата со стёкол.
— Разные аксессуары по форме и размеру. Позволяют добраться до труднодоступных мест.

Как ускорить очистку

— Включите обогрев лобового стекла и зеркал заранее.
— Используйте специальные антиобледенительные средства, но проверяйте их эффективность перед покупкой.

Что делать, если примерзли двери

— Аккуратно раскачивайте дверь, не применяя резких движений.
— Причина — влага, скопившаяся на резиновых уплотнителях. Обработайте их силиконовой жидкостью заранее, чтобы избежать проблемы.

Как защитить дворники

— Регулярно проверяйте состояние резинок стеклоочистителей.
— Если дворники плохо прилегают, это может привести к их обледенению.
— В мороз лучше поднимать их вверх или заменить на обогреваемые модели.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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