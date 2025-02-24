Важное правило первых 5 000 км — многие водители его игнорируют

1:25 Your browser does not support the audio element. Авто

Первые 5 000 км пробега — критически важный этап для нового автомобиля. В этот период детали двигателя, трансмиссии, тормозной системы и других узлов притираются друг к другу, и любые ошибки в эксплуатации могут привести к преждевременному износу.

Фото: Freepik by senivpetro салон автомобиля

Главные правила обкатки

Чтобы избежать проблем, нужно соблюдать несколько ключевых рекомендаций:

— Избегайте резких разгонов, торможений и агрессивного вождения.

— Не держите двигатель на холостых оборотах дольше 2–3 минут.

— Поддерживайте обороты в диапазоне 2 000–3 000 об/мин.

— Оптимальная скорость движения — от 80 до 120 км/ч.

— Не перегружайте машину тяжёлыми грузами и большим количеством пассажиров.

Когда менять масло

В процессе обкатки в масле может накапливаться металлическая стружка, поэтому первую замену рекомендуется делать уже через 2 000–3 000 км. Именно для этого официальные дилеры предлагают «нулевое» ТО.

Что делать, если появились проблемы

Если в процессе эксплуатации возникают необычные шумы, вибрации или на приборной панели загорелись индикаторы неисправностей, не стоит ждать — лучше сразу обратиться в сервис.

Уточнения

Дви́гатель — устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу. Термин мотор заимствован в первой половине XIX века из немецкого языка и преимущественно им называют электрические двигатели и двигатели внутреннего сгорания.



