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Стоите на АЗС, а лючок не открывается? Лайфхак, который вас выручит

1:26
Авто

Механический замок может стать настоящей проблемой, если аккумулятор разрядился, а замок замёрз из-за скопившейся влаги. Такая ситуация особенно актуальна в морозы, когда даже у машин с бесключевым доступом остаётся единственный вариант — воспользоваться ключом.

Крышка бензобака
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Крышка бензобака

Какие средства помогут

Существует несколько способов разморозить замок:

— Специальные размораживатели. Они эффективны, но часто оказываются запертыми в багажнике, что делает их бесполезными. Лучше хранить средство дома или в кармане куртки.
— WD-40. Тёплый баллончик с этим средством поможет справиться с обледеневшей личинкой замка.
— Подогрев ключа. Если других вариантов нет, ключ можно нагреть в руках или с помощью зажигалки и попытаться вставить в замочную скважину.

Лайфхак с трубочкой

Если замок сильно заледенел, можно использовать обычную коктейльную трубочку. Вдувая через неё тёплый воздух в замочную скважину, можно разморозить кодовые элементы. Но важно после этого полностью просушить и смазать замок, иначе влага снова замёрзнет.

Как избежать проблемы

Профилактика — лучший способ не оказаться перед закрытой машиной в мороз. Смазывайте личинку замка даже у автомобилей с дистанционным доступом, и вам не придётся искать лайфхаки в самый неподходящий момент.

Уточнения

Лайфха́к (англ. life hack) — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.

 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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