Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
На известном российском курорте намерены открыть отель с обсерваторией к 2026 году
Испанская полиция предупреждает: новая схема мошенников, о которой нужно знать
Нежные, сочные, сытные — фаршированные помидоры, которые всех покорят
Силовые тренировки как фундамент активного долголетия: мнение эксперта
Холестерин под контролем: добавьте эти 3 специи в свой рацион
Как проверить воду из-под крана без лаборатории — 3 простых способа
Плесень и гниль не пройдут: выбираем лук-севок правильно и получаем богатый урожай
8 упражнений, которые заменят спортзал
Идеи для оформления пространства под ванной: от экранов до текстильных штор

Бензин подорожает, но не сильно — насколько вырастут цены

1:15
Авто

Стоимость топлива в России формируется под влиянием множества факторов: налогов, акцизов, оптовых цен, а также себестоимости добычи нефти, переработки, логистики и содержания АЗС. Каждый из этих параметров влияет на конечную цену, которую видят водители на стелах заправок.

АЗС
Фото: Freepik by Designed by Freepik
АЗС

Прогноз на март: насколько вырастут цены

По данным доцента Финансового университета при правительстве России Петра Щербаченко, в марте литр АИ-92 будет стоить 55,8–56,1 рубля, а АИ-95 — 60,9–61,3 рубля. Это означает, что по сравнению с текущими ценами АИ-92 подорожает на 15–45 копеек, а АИ-95 — на 13–53 копейки.

Что дальше

Рост цен на бензин — привычное явление для российского рынка, особенно с учётом влияния инфляции и налоговой нагрузки. Однако эксперты отмечают, что в ближайшее время сильных скачков не ожидается, и подорожание останется в рамках прогнозируемых значений.

Уточнения

Бензи́н — горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей). Плотность около 0,71…0,76 г/см³. Теплотворная способность около 10 600 ккал/кг (44,4 МДж/кг, 32,7 МДж/литр). Температура замерзания около −60 °C в случае использования специальных присадок.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Пугачёва набросилась на официантку в израильском кафе: для неё не нашлось места
Российский шоу-бизнес
Пугачёва набросилась на официантку в израильском кафе: для неё не нашлось места Аудио 
Удивительный эффект: весной подкормите смородину этим — соседи умрут от зависти
Садоводство, цветоводство
Удивительный эффект: весной подкормите смородину этим — соседи умрут от зависти Аудио 
Простая техника, которая сделает домашние ножи острыми как новые
Недвижимость
Простая техника, которая сделает домашние ножи острыми как новые Аудио 
Популярное
Юрий Николаев в инвалидной коляске появился на шоу Малахова

Телеведущий Юрий Николаев в январе оказался на больничной койке из-за неудачного падения.

Юрий Николаев в инвалидной коляске появился на шоу Малахова
Забудьте про стабильный интернет, если ваш роутер стоит рядом с этим
Забудьте про стабильный интернет, если ваш роутер стоит рядом с этим
Пригожин раскрыл секрет, почему Валерия завершает карьеру после апрельского альбома
Перец без пикировки — меньше забот, больше урожая: и почему никто не делал так сразу
Сводка с фронта: курский блицкриг стал позорным уничтожением элит ВСУ, Зеленский заявил, что не отдаст США деньги Дмитрий Плотников Зеленский выдвигает Трампу новые требования, закапывая Украину всё глубже Любовь Степушова
Зря покупал дорогую землю для рассады: оказывается, её можно сделать идеальной за 5 минут
Удивительный эффект: весной подкормите смородину этим — соседи умрут от зависти
Вероятность столкновения Бенну с Землей увеличилась
Вероятность столкновения Бенну с Землей увеличилась
Последние материалы
Как проверить воду из-под крана без лаборатории — 3 простых способа
Плесень и гниль не пройдут: выбираем лук-севок правильно и получаем богатый урожай
8 упражнений, которые заменят спортзал
Идеи для оформления пространства под ванной: от экранов до текстильных штор
Крема, которые не работают: какие антивозрастные средства вас разочаруют
Как военные технологии изменили ваш завтрак и гардероб, даже если вы об этом не догадывались
Как осьминоги тратят на смену цвета больше калорий, чем вы на прогулке
Больше, чем просто мыло: почему k-драмы на Netflix смотрят даже мужчины?
Российские импортёры ищут альтернативы: как меняется рынок вина
Европа против мира: Стармер и Макрон хотят сорвать переговоры США с Россией
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.