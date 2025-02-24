Бензин подорожает, но не сильно — насколько вырастут цены

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Стоимость топлива в России формируется под влиянием множества факторов: налогов, акцизов, оптовых цен, а также себестоимости добычи нефти, переработки, логистики и содержания АЗС. Каждый из этих параметров влияет на конечную цену, которую видят водители на стелах заправок.

Фото: Freepik by Designed by Freepik АЗС

Прогноз на март: насколько вырастут цены

По данным доцента Финансового университета при правительстве России Петра Щербаченко, в марте литр АИ-92 будет стоить 55,8–56,1 рубля, а АИ-95 — 60,9–61,3 рубля. Это означает, что по сравнению с текущими ценами АИ-92 подорожает на 15–45 копеек, а АИ-95 — на 13–53 копейки.

Что дальше

Рост цен на бензин — привычное явление для российского рынка, особенно с учётом влияния инфляции и налоговой нагрузки. Однако эксперты отмечают, что в ближайшее время сильных скачков не ожидается, и подорожание останется в рамках прогнозируемых значений.

Уточнения

Бензи́н — горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей). Плотность около 0,71…0,76 г/см³. Теплотворная способность около 10 600 ккал/кг (44,4 МДж/кг, 32,7 МДж/литр). Температура замерзания около −60 °C в случае использования специальных присадок.



