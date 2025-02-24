Турбомотор для Lada — мечта или реальность? Всё не так просто

1:24 Your browser does not support the audio element. Авто

Создание машин с мощными турбированными двигателями требует масштабной переработки конструкции. На АвтоВАЗе пояснили, что установка турбомотора — это не просто добавление нагнетателя, а полная модификация силового агрегата. Необходимо менять материалы, систему смазки, охлаждения и вентиляции картера, что делает такой двигатель минимум на 50% дороже обычного атмосферного мотора.

Фото: commons.wikimedia.org by Ilya Plekhanov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Lada Granta (2018 facelift) in Tomsk 01

Трансмиссия, тормоза, шасси — всё под пересмотр

Турбированный двигатель требует не только переработки мотора, но и пересмотра всей конструкции автомобиля. Чтобы выдерживать повышенные нагрузки, придётся модернизировать трансмиссию, тормозную систему, шасси и охлаждение. Это приведёт к удорожанию машины, увеличивая её стоимость вдвое.

Налоги и спрос: почему турбомоторы не популярны в России

В Европе даунсайзинг двигателей с турбонаддувом стал массовым благодаря особенностям налогообложения — там налог привязан к объёму двигателя. В России расчёт налога ведётся по мощности, поэтому турбомоторы здесь не получили распространения. АвтоВАЗ отмечает, что российские покупатели традиционно выбирают атмосферные моторы, так как они проще, дешевле в обслуживании и не увеличивают налоговую нагрузку.

Уточнения

Турбонаддув — один из методов агрегатного наддува, основанный на использовании энергии отработавших газов. Основной элемент системы — турбина, в которой выхлопные газы адиабатно совершают термодинамическую работу для совершения работы над воздухом с целью адиабатного повышения давления.

