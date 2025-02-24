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Разгоняется быстрее, а тормозит так же — в чём подвох полного привода

1:30
Авто

Полный привод даёт водителям ложное чувство уверенности на дороге. Автомобиль с такой системой действительно стартует быстрее на скользком покрытии, но вот тормозной путь у него остаётся таким же, как у передне- или заднеприводных машин. А вот управление в заносе требует куда большего мастерства.

автомобиль зимой
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
автомобиль зимой

Как работают разные системы полного привода

Существуют два основных типа полного привода. Первый — постоянный полный привод, где центральный дифференциал распределяет мощность между осями. Второй вариант — подключаемый, который чаще всего устанавливается на кроссоверах: в нормальных условиях работает только одна ось, а вторая подключается при пробуксовке.

Главная ошибка водителей

Одна из самых распространённых ошибок — полагаться на полный привод в любой ситуации. Например, при заносе водителю важно понимать, какая ось ведущая, но визуально это определить невозможно. В таком случае правильнее всего:
— не допускать резкого торможения в поворотах;
— контролировать сцепление колёс с дорогой;
— при заносе плавно сбросить газ, повернуть руль в сторону заноса и восстановить тягу.

Почему тренировки важнее полного привода

Один из лучших способов повысить безопасность вождения — пройти обучение на специализированной площадке. Тренировки с инструктором помогут водителю отточить навыки управления в сложных ситуациях и избежать аварий.

Уточнения

Гололёд — атмосферные осадки в виде слоя плотного стекловидного льда (гладкого или слегка бугристого), нарастающего на растениях, проводах, предметах, поверхности земли.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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