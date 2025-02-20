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Скрытая угроза: тормозная пыль электромобилей оказалась опаснее дизельных выхлопов

3:02
Авто

Тормозные колодки электромобилей могут загрязнять воздух сильнее, чем дизельные авто
Новое исследование Саутгемптонского университета выявило неожиданный источник загрязнения: электромобили, несмотря на отсутствие выхлопных газов, могут выделять больше вредных частиц с тормозных колодок, чем дизельные автомобили.

электрокар Renault Zoe
Фото: Wikimedia Commons by Kirill Borisenko, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
электрокар Renault Zoe

Основной причиной этого является их увеличенный вес, который приводит к усиленному износу тормозных элементов, сообщает британский новостной канал gbnews.com.

Учёные обнаружили, что частицы, выделяемые тормозными колодками электромобилей, могут быть даже более токсичными, чем традиционные дизельные выхлопы. В частности, микроскопические частицы, содержащие медь, представляют серьёзный риск для здоровья, так как при вдыхании они могут повреждать клетки лёгких.

Вес электромобилей — ключевой фактор загрязнения

Из-за своей массы электромобили оказывают повышенное давление на тормозные механизмы, что приводит к увеличению выбросов твёрдых частиц. Учёные предупреждают, что даже при переходе на транспортные средства с нулевым уровнем выхлопов тормозная пыль остаётся значительным источником загрязнения.

Великобритания планирует к 2035 году полностью отказаться от продаж автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, однако исследователи предупреждают, что растущее количество электромобилей может привести к непредвиденным экологическим последствиям. Источники загрязнения, не связанные с выхлопами, уже составляют основную часть выбросов твёрдых частиц на дорогах Великобритании и других европейских стран.

Какое влияние оказывает тормозная пыль?

Тормозная пыль, включающая в себя частицы PM2.5 (в тридцать раз меньше толщины человеческого волоса), оказывает негативное воздействие на здоровье. Ранее внимание учёных в основном фокусировалось на выхлопных газах, но теперь эксперты отмечают, что износ шин и тормозных колодок стал новой проблемой.

В ходе исследования были изучены четыре типа тормозных колодок:

  • низкометаллические,
  • полуметаллические,
  • неасбестовые органические,
  • гибридно-керамические.

Тестирование показало, что самые токсичные выбросы дают неасбестовые органические колодки. Они вызывали наиболее сильное воспаление и повреждение клеток лёгких. Второе место по вредности заняли гибридно-керамические колодки.

Возможные последствия и будущее регулирование

В настоящее время загрязнение от тормозных колодок остаётся плохо регулируемым, несмотря на его значительное влияние на экологию и здоровье. Учёные призывают к разработке новых стандартов и технологий, которые позволят минимизировать негативный эффект от этого источника выбросов.

Уточнения

Саутгемптонский университет (англ. University of Southampton) — университет в Саутгемптоне, Англия. 

Тормозная колодка (иногда башмак) — часть тормозной системы и её основной рабочий компонент.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Куратор Игорь Моржаретто
*
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