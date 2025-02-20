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Vapor Violet и карбон: Rolls-Royce Spectre Black Badge демонстрирует новую эстетику

659 лошадиных сил электрической мощи: Rolls-Royce представляет Spectre Black Badge
3:54
Авто

Rolls-Royce наконец-то распространил волшебство Black Badge на мир электромобилей. С 2016 года шильдик Black Badge был синонимом повышенной производительности в модельном ряду британского бренда, но до сих пор ни один полностью электрический автомобиль не удостаивался этой чести. Теперь же, первое электрическое купе Rolls-Royce, Spectre, получает версию Black Badge, что неизбежно повлечет за собой рост мощности и еще более внушительный внешний вид.

Rolls Royce
Фото: commons.wikimedia.org by JarrahTree, https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/
Rolls Royce

В то время как стандартный Spectre оснащен двухмоторной системой полного привода, вариант Black Badge выходит на новый уровень производительности. Мощность увеличена до 659 лошадиных сил, а крутящий момент достигает колоссальных 1074 Нм. Это делает Spectre Black Badge самой мощной моделью, когда-либо представленной компанией, принадлежащей BMW Group, превосходя даже своих предшественников с двигателями V12. В сравнении с обычным Spectre, мощность возросла на 82 л. с., что позволило сократить время разгона до 100 км/ч на 0,3 секунды — теперь этот показатель составляет всего 4,1 секунды.

Улучшения производительности не ограничиваются лишь увеличением чистой мощности. Новый режим "Infinity", активируемый кнопкой на рулевом колесе, задействует весь потенциал в 659 л. с., обостряет отзывчивость педали газа и добавляет спортивный акцент в дизайн цифровой приборной панели. Также предусмотрен режим "Spirited Mode", который фактически является системой лонч-контроля, позволяющей водителям реализовать максимальный крутящий момент для молниеносных ускорений. Доработки шасси включают в себя перенастроенные амортизаторы, минимизирующие приседания кузова при ускорении и торможении, увеличенное усилие на рулевом управлении и более четкую систему стабилизации для снижения кренов в поворотах.

Ожидаемо, что повышенная производительность повлияла на запас хода. На 22-дюймовых колесах Spectre Black Badge способен проехать до 428 километров. При выборе более крупных 23-дюймовых дисков (доступных с частично полированной или полностью черной отделкой), дальность хода сократится до 403 километров, что немного меньше, чем у стандартного Spectre с такими же большими колесами.

Spectre Black Badge также предлагает более эксклюзивную эстетику. В дополнение к уникальным колесным дискам предлагается новый цвет кузова "Vapor Violet" (Паровой Фиолетовый), который можно дополнить опциональным капотом "Iced Black" (Ледяной Черный). Фирменная линия кузова "waft line" добавляет нотку роскоши, выполненной на заказ. Присутствуют и характерные для Black Badge элементы отделки темного хрома и подсвеченная решетка радиатора, рамку которой можно заказать в ярком фиолетовом цвете или в других оттенках, таких как Charles Blue, Chartreuse, Forge Yellow или Turchese.

Внутри салон Spectre Black Badge получил оформление в стиле "карбон и металл", деликатные деревянные акценты и черную как рояль панель приборов с 5500 подсвеченными звездами и светящимся символом бесконечности. Rolls-Royce подчеркивает, что каждая деталь интерьера проходит процесс шестислойного лакирования и тщательной ручной полировки. В завершение, цифровые шкалы приборов можно персонализировать, выбрав одну из пяти различных тем.

Уточнения

Rolls-Royce Motor Cars Ltd (Роллс-Ройс) — английская компания, подразделение BMW AG, специализирующаяся на выпуске автомобилей класса люкс под маркой Rolls-Royce.
 

Автор Илья Лапин
Илья Лапин — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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