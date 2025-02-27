Лучшие подержанные кроссоверы с вариатором, которые проедут 300 000 км

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Выбирая подержанный кроссовер, важно учитывать надёжность вариатора. Некоторые модели могут без проблем проехать 300-350 тыс. км, а другие требуют дорогостоящего ремонта уже после 150 тыс. км.

Фото: Wikipedia by M 93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Nissan Qashqai

ТОП-5 кроссоверов с лучшими вариаторами:

5 место — Nissan Qashqai (вариатор Jatco + 2.0 л) → ресурс 200 тыс. км.

4 место — Subaru Forester (вариатор CVT TR580 + 2.0/2.5 л) → пробег без поломок 250 тыс. км.

3 место — Nissan X-Trail (вариатор Jatco JF011E + 2.0/2.5 л) → ресурс до 300 тыс. км.

2 место — Mitsubishi Outlander (вариатор Jatco JF011E с доп. охлаждением + 2.0/2.4 л) → пробег 300 тыс. км+.

1 место — Toyota RAV4 (вариатор Aisin + 2.0 л) → благодаря общей системе охлаждения коробка служит 350 тыс. км.

Если нужен кроссовер с надёжной вариаторной трансмиссией, Toyota RAV4 и Mitsubishi Outlander будут лучшим выбором.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

