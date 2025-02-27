Лучшие подержанные кроссоверы с вариатором, которые проедут 300 000 км

Выбирая подержанный кроссовер, важно учитывать надёжность вариатора. Некоторые модели могут без проблем проехать 300-350 тыс. км, а другие требуют дорогостоящего ремонта уже после 150 тыс. км.
ТОП-5 кроссоверов с лучшими вариаторами:
5 место — Nissan Qashqai (вариатор Jatco + 2.0 л) → ресурс 200 тыс. км.
4 место — Subaru Forester (вариатор CVT TR580 + 2.0/2.5 л) → пробег без поломок 250 тыс. км.
3 место — Nissan X-Trail (вариатор Jatco JF011E + 2.0/2.5 л) → ресурс до 300 тыс. км.
2 место — Mitsubishi Outlander (вариатор Jatco JF011E с доп. охлаждением + 2.0/2.4 л) → пробег 300 тыс. км+.
1 место — Toyota RAV4 (вариатор Aisin + 2.0 л) → благодаря общей системе охлаждения коробка служит 350 тыс. км.
Если нужен кроссовер с надёжной вариаторной трансмиссией, Toyota RAV4 и Mitsubishi Outlander будут лучшим выбором.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Полагаться исключительно на возобновляемые источники энергии, такие как ветер и солнце, и отказываться от ядерной энергетики, похоже, неэффективно, особенно в условиях нехватки ветра и солнечного света.