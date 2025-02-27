Кроссоверы, которые могут дать бой Toyota RAV4: рейтинг экспертов

Toyota RAV4 давно стал эталоном в сегменте SUV, но у него есть достойные альтернативы. Эксперты NJcar составили рейтинг моделей, которые не уступают японскому бестселлеру.

Фото: commons.wikimedia.org by Vauxford, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ 2018 Mazda CX-5 Sport NAV Diesel Automatic 2.2

ТОП-5 конкурентов RAV4:

5 место — Nissan X-Trail: атмосферные двигатели 2.0 (144 л. с.) и 2.5 (171 л. с.), а также дизель 1.6 л.

4 место — Mazda CX-5: надёжные бензиновые моторы SkyActive 2.0 и 2.5 л, классическая АКПП.

3 место — Volkswagen Tiguan / Skoda Kodiaq: турбомоторы 1.4 и 2.0 л, а также дизель 2.0 л.

2 место — Mitsubishi Outlander: атмосферные двигатели 2.0 и 2.4 л, плюс 3.0-литровый V6 (220 л. с.) с классическим автоматом.

1 место — Honda CR-V: атмосферные моторы 2.0 и 2.4 л, пробег до 450 тыс. км без серьёзных проблем.

Если RAV4 кажется слишком очевидным выбором, то эти модели могут стать отличной альтернативой с аналогичной надёжностью и ресурсом.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

