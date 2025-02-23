Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
$500 млрд раздора: Украина отвергла требование США
Внеземные вызовы: какие сюрпризы готовит космос женщине-астронавту
Фата, которая идеально вам подходит: подбираем по типу лица и платью
Стриптизёр Тарзан показал, как выглядел в юности
Илон Маск заявил об увольнении Зеленского с поста лидера Украины
Приключения в горах Риф: любуемся марокканскими живописными пейзажами
Язык больше не нужен: этот ингредиент сделал салат нежнее и дешевле — рецепт
Шея, трицепс, стопы — почему их важно тренировать?
Праздничный шопинг: аналитики подсчитали, как изменились цены на подарки к 23 февраля

Гонка со смертью: ошибки при обгоне фуры, которые заканчиваются трагедией

2:45
Авто

Обгон фуры на трассе — манёвр, требующий особого внимания и осторожности. Даже опытные водители могут допускать ошибки, способные привести к серьёзным последствиям. Рассмотрим пять распространённых ошибок при обгоне грузовиков и способы их избежать.

Ferrari California обгоняет на шоссе другую машину
Фото: flickr.com by Axion23, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Ferrari California обгоняет на шоссе другую машину

1. Слишком близкое следование перед обгоном

Многие водители стремятся максимально приблизиться к задней части фуры перед обгоном, полагая, что это сократит время манёвра. Однако такое поведение значительно ограничивает обзор встречной полосы, увеличивая риск столкновения. Рекомендуется сохранять достаточную дистанцию, чтобы иметь чёткое представление о дорожной ситуации впереди.

2. Игнорирование обзора в зеркалах

Перед началом обгона важно убедиться в отсутствии быстро приближающихся транспортных средств сзади. Пренебрежение проверкой левого зеркала может привести к аварийной ситуации, когда другой автомобиль уже начал обгон. Всегда оценивайте обстановку позади и сбоку перед выполнением манёвра.

3. Обгон нескольких транспортных средств одновременно

Попытка обогнать сразу несколько автомобилей или колонну грузовиков существенно увеличивает время нахождения на встречной полосе. Это повышает вероятность возникновения опасных ситуаций, особенно при появлении встречного транспорта. Безопаснее обгонять поочерёдно, возвращаясь в свою полосу после каждого манёвра.

4. Недооценка скорости и мощности автомобиля

Обгон быстро движущейся фуры требует от автомобиля достаточной мощности для уверенного и быстрого завершения манёвра. Недооценка необходимой скорости или переоценка возможностей своего транспортного средства может привести к затяжному обгону и созданию аварийной ситуации. Особенно это актуально на подъёмах и в условиях ограниченной видимости.

5. Неправильная оценка встречного обгона

Ситуация, когда на встречной полосе другой водитель также начинает обгон, требует немедленной реакции. Продолжение манёвра в такой обстановке крайне опасно. Оптимальным решением будет аккуратное возвращение в свою полосу и ожидание более безопасного момента для обгона.

Безопасность на дороге зависит от внимательности и соблюдения правил. Перед обгоном фуры тщательно оцените дорожную обстановку, убедитесь в достаточной видимости и мощности вашего автомобиля. Помните, что осторожность и правильная оценка ситуации помогут избежать неприятностей и сохранить жизнь.

Уточнения

Седельный автомобильный поезд, Автомобильный (седельный) тягач с полуприцепом или в просторечии фу́ра — автомобиль c грузовым полуприцепом или с грузовым полуприцепом и прицепами.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Профессор моды сравнила Татьяну Брухунову с советской учительницей
Шоу-бизнес
Профессор моды сравнила Татьяну Брухунову с советской учительницей Аудио 
Посыпьте тропинки в саду этим средством — сорняки исчезнут без остатка
Садоводство, цветоводство
Посыпьте тропинки в саду этим средством — сорняки исчезнут без остатка Аудио 
Катастрофа на наших глазах: удивительно, но никто не замечает, как океан забирает сушу
Наука и техника
Катастрофа на наших глазах: удивительно, но никто не замечает, как океан забирает сушу Аудио 
Популярное
Короткое замыкание обеспечено: нельзя ставить микроволновку в эти популярные на кухне места

Неправильное размещение микроволновки может привести к поломке, короткому замыканию. Не ставьте её близко к мойке, плите. Важно избегать удлинителей.

Короткое замыкание обеспечено: нельзя ставить микроволновку в эти популярные на кухне места
Моя жена гений: она вывела список продуктов, после которых ужин — удовольствие, а утро — легкость
Моя жена гений: она вывела список продуктов, после которых ужин — удовольствие, а утро — легкость
Сода и уксус не помогут: вот что на самом деле растворит жир и устранит засор слива
Революция в математике: две школьницы изменили подход к теореме Пифагора
Мотоцикл Ява. Легендарный вишнёвый байк, ставший культовым в СССР Дмитрий Плотников Зеленский скоро покинет Украину. Но отпустит ли Украину НАТО? Любовь Степушова
Когда холодильник почти пуст, но хочется чего-то горячего — этот суп спасёт
Механики не говорят об этом, но именно температура убивает моторное масло
Как показать собаке, что вы её лучший друг? 5 простых, но эффективных способов
Как показать собаке, что вы её лучший друг? 5 простых, но эффективных способов
Последние материалы
Внеземные вызовы: какие сюрпризы готовит космос женщине-астронавту
Фата, которая идеально вам подходит: подбираем по типу лица и платью
Стриптизёр Тарзан показал, как выглядел в юности
Илон Маск заявил об увольнении Зеленского с поста лидера Украины
Приключения в горах Риф: любуемся марокканскими живописными пейзажами
Язык больше не нужен: этот ингредиент сделал салат нежнее и дешевле — рецепт
Шея, трицепс, стопы — почему их важно тренировать?
Праздничный шопинг: аналитики подсчитали, как изменились цены на подарки к 23 февраля
Всё красиво, но незаконно: аксессуары, за которые ГИБДД не только штрафует, но и снимает машину с учёта
Туалет всегда будет приятно пахнуть: этот лайфхак должен знать каждый
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.